배우 최희진이 배우 김혜자를 언급하며 "내 우상과도 같은 선배"라고 말했다.최근 서울 마포구 사람엔터테인먼트 사옥에서 지니TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'에 출연한 최희진을 만나 이야기를 나눴다.지난 27일 종영한 '아이돌아이'는 아이돌 도라익(김재영 분)이 살인사건의 용의자가 된 상황에서, 그의 무죄를 밝혀야 하는 스타 변호사 맹세나(최수영 분) 가 팬심과 의심 사이에서 진실을 좇는 과정을 그린 로맨스 드라마다. 최희진은 극 중 타고난 외모의 재벌가 차녀이자 도라익의 전 연인 홍혜주 역을 맡았다.최희진은 김재영, 최수영과 한 작품에서 호흡을 맞춘 소감에 대해 "두 선배에게 많이 배웠다"고 말했다. 그는 "감정적으로 힘든 장면이 많았는데 김재영 선배가 많이 다독여주시고 칭찬해 주셨다. 덕분에 촬영을 잘 마칠 수 있었다"고 회상했다. 또 최수영에 대해서는 "평소 소녀시대의 엄청난 팬이라 긴장을 많이 했는데 잘 챙겨주시고 도와주셔서 감사했다"고 덧붙였다.차기작에서 호흡을 맞춰보고 싶은 배우가 있냐는 질문에 최희진은 망설임 없이 "김혜자 선생님과 한 번 더 만나고 싶다"고 답했다. 앞서 최희진은 지난해 5월 종영한 JTBC 드라마 '천국보다 아름다운'에서 김혜자(이해숙 역)가 키웠던 고양이 쏘냐 역을 맡았다.최희진은 "김혜자 선생님은 정말 내 우상과도 같은 분"이라며 "당시 현장에서 나를 진짜 손녀딸처럼 대해주셨다. 선배님의 고양이로 연기할 수 있어서 영광이었다"고 말했다. 이어 그는 "그래서 다른 작품에서 한 번 더 만나 뵙고 싶다. 선배님을 다시 만나게 된다면 더할 나위 없이 기쁠 것 같다"라며 웃었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr