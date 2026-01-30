텐아시아 DB

시즌비시즌

시즌비시즌

가수 비가 심각한 몸 상태를 밝혔다.지난 29일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에서는 '제 허리가... 제 몸 상태가 뭐라고요?' 영상이 올라왔다. 이날 비는 재활의학과를 찾아가 “요즘 몸이 말이 아니다. 목·허리 통증이 심해서 곡소리 날 정도”라며 “원래 허리가 이렇게 안 아팠는데, 복싱 드라마 촬영 후 통증이 더 심해졌다”고 털어놨다.비의 MRI 사진을 본 의사는 “경추 5·6번 디스크가 많이 손상돼 내려앉았고, 요추 5번·천추 1번은 퇴행과 협착 소견이 있다”고 밝혔다. 이어 “정상적인 C커브가 무너진 목은 불편함을 유발할 수 있다. MRI 색 변화는 디스크 수분 감소를 의미해 염증성 통증이 발생할 수 있다”고 덧붙였다.비는 "경추 5, 6번이 디스크고, 요추 5, 6번이 협착이 있다"고 설명하며 "관절이 너무 아프다"고 증상을 알렸다.이후 비는 충격파 치료, 자기장 치료, 도수치료, 스트레칭 주사 등 다양한 비수술적 치료를 받았다.한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼해 두 딸을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr