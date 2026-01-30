사진=텐아시아DB

첫 방송을 단 이틀 앞둔 MBN K-베이커리 서바이벌 '천하제빵'이 72명 도전자들의 위풍당당한 셰프복 포스가 돋보인 '도전자 전체 라인업'을 전격 공개했다.2월 1일(일) 밤 9시 40분에 첫 방송되는 '천하제빵'은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K-빵'의 열풍을 이끌, 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 'K-베이커리 서바이벌'이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신박한 레시피의 재야 제빵사까지, 전 세계 72명 제빵, 제과사들이 계급장을 떼고 펼치는 초대형 글로벌 제과제빵 대전으로 2026년 상반기 전 세계를 깜짝 놀라게 할 'K-빵'의 위력을 전파한다.30일(오늘) '천하제빵'은 하얀색 셰프복을 차려입고 자신만만한 표정을 짓고 있는 도전자 72인 전체 명단을 선보여 국내 최초 K-베이커리 서바이벌에 대한 관심을 끌어올린다. 특히 도전자 72인이 세계대회 출신, 빵지순례 핫플, 파티시에, 해외파, 재야의 고수, 슈퍼루키로 구성된 가운데 앞서 공개된 1, 2차 라인업에 등장하지 않았던 도전자들이 범상치 않은 닉네임으로 등장해 빵러버들의 심장을 요동치게 만든다.'빵지순례 핫플'에서는 크루아상의 달인 '크친자' 김지호가, '해외파'에서는 세계적인 미슐랭 3스타 셰프 알랭 뒤카스가 운영하는 '르 비스킷 알랭 뒤카스 파리'의 수셰프인 '파리지엔느 셰프' 정민이 시선을 모은다. '재야의 고수'에서는 프랑스 1위 파티시에인 서용상의 동생으로 제빵의 피가 흐르는 '슈퍼 DNA' 서용석, 제주도에서 블루리본 9개를 달성한 '제주도 파란리본 부자' 김시엽이 기세를 뽐낸다. 눈 호강의 향연을 보여줄 세계대회 출신과 파티시에, 다채로운 빵의 세계를 소개할 해외파와 빵지순례 핫플, 복병의 힘을 보여줄 재야의 고수와 슈퍼루키까지 끝날 줄 모르는 실력파들의 러시가 앞으로 펼쳐질 72인의 활약에 대한 기대감을 높인다.'천하제빵'은 최첨단 AI 기술을 도입한 '천하제빵' 챗봇을 통해 72인 도전자들과 실시간으로 소통할 수 있는 창구를 마련한다. 72인 도전자 각각의 프로필을 클릭하면 '대화하기'를 통해 해당 도전자에게 궁금한 점을 물어보고 대화를 나눌 수 있는 것. 2022년 공개 연애 3년 만에 전현무와 결별한 서울대 출신 이혜성, 박둘선은 물론 사전 라인업으로 화제를 이끈 '광장시장 갈릭여신' 김은희, '하트 제조기' 나수지, '파인다이닝 제빵사' 윤화영, '방앗간 빵쟁이' 정남미, '크레이지 파티시에' 황지오 등과 소통이 가능해 관심을 모은다.그런가하면 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 쿠팡플레이까지 국내 송출로 4대 OTT를 접수한 '천하제빵'은 아시아 엔터테인먼트 전문 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Viki), 아시아 대표 OTT 플랫폼 뷰(Viu), 대만 현지 1위 OTT 플랫폼 프라이데이 비디오(friDay Video)에 이어 미주·유럽을 주요 타깃으로 한 K-OTT 플랫폼 코코와(KOCOWA), 일본 최대 OTT 플랫폼 아베마(ABEMA)까지 추가로 공개를 확정지었다. 미주, 유럽, 오세아니아, 중동, 인도, 동남아시아, 그리고 일본까지 총 180여 개국에 공개될 '천하제빵'의 글로벌 파워에 귀추가 주목된다.'천하제빵'은 2월 1일(일) 밤 9시 40분에 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr