김정현, 경매계 큰 손 됐다…고가의 미술품 재테크로 활용, "TV 섭외 거절" ('세이렌')

사진제공=tvN

신비주의 스타트업 CEO 김정현이 미술 경매계의 큰 손으로 떠오른다.오는 3월 2일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 그녀와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스릴러를 담은 드라마다.극 중 김정현이 연기할 백준범 캐릭터는 수려한 외모와 다부진 체격, 젠틀한 태도를 갖춘 신흥 재력가다. 인테리어 플랫폼 ‘그대의 홈’으로 대박을 터트린 이후 쏟아지는 인터뷰 제안과 TV 섭외를 모두 거절해 모든 것이 베일에 가려져 있다. 때문에 백준범의 패션, 재테크 방법 등 일거수일투족에 대한 사람들의 소문이 쏟아지고 있는 상황.고가의 미술품을 재테크 수단으로 활용하던 백준범은 최근 국내 최대 미술품 경매 회사인 로얄옥션에서 고가의 미술품을 구매하면서 로얄옥션의 주 고객이 된다. 특히 로얄옥션 수석 경매사 한설아(박민영 분)와 긴밀한 인연을 맺게 돼 비밀스러운 재력가 백준범의 행보에 이목이 집중된다.이런 가운데 백준범의 최근 행보를 담은 기사가 공개돼 눈길을 끈다. 인테리어 플랫폼 어플 ‘그대의 홈’을 성공시키며 스타트업계의 샛별로 떠오른 백준범에 대한 정보를 비롯해 최근 미술품 경매에 관심을 보이고 있다는 소식까지 한눈에 확인할 수 있다.함께 공개된 사진 속에는 존재만으로도 화제를 모으는 백준범의 일상 속 모습들이 담겨 있다. 깔끔한 슈트와 수려한 비주얼, 속내를 알 수 없는 묘한 표정으로 보는 이들의 이목을 사로잡는 백준범이 과연 미술품에 관심을 갖게 된 이유는 무엇일지, 백준범이라는 인물을 더욱 궁금하게 만든다.신비주의 재력가 백준범 캐릭터의 미스터리한 면면들은 배우 김정현의 열연으로 한층 매력적으로 그려질 예정이다. 드라마 ‘사랑의 불시착’, ‘철인왕후’로 tvN과 환상의 호흡을 발휘했던 김정현은 백준범 캐릭터를 향한 뜨거운 열정으로 스태프들의 박수를 받고 있다는 후문. 이에 ‘세이렌’ 속 백준범 역으로 색다른 변신을 선보일 김정현의 활약이 기대된다.모든 것이 비밀스러운 CEO 김정현의 실체는 이날 오후 8시 50분 첫 방송되는 ‘세이렌’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr