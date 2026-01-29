사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4’

'미스트롯4' 역대급 메들리 팀 미션이 찾아온다.29일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4'에서는 본선 3차 메들리 팀 미션이 펼쳐진다. 참가자들이 팀을 이뤄 메들리 무대를 선보이는 메들리 팀 미션은 선곡부터 파트 분배, 팀 구성 등 실력은 물론 고도의 전략이 요구되는 쉽지 않은 라운드다.이번 방송에서는 본선 3차 메들리 팀 미션이 시작된다. 시리즈 사상 최초로 '미스&미스터 메들리'로 진행되는 이번 메들리 팀 미션은 1:1 데스매치 TOP5 윤윤서, 길려원, 허찬미, 이엘리야, 염유리는 '미스터트롯3' TOP7(김용빈, 손빈아, 천록담, 춘길, 최재명, 남승민, 추혁진) 가운데 1~2명을 선정해 팀원으로 영입, 메들리 무대를 선보인다.이와 함께 다섯 팀의 팀명이 공개된다. 미스청바지, 흥행열차, 비타오걸, 뽕진이, 아뜨걸스 등 이름만으로도 심상치 않은 다섯 팀은 과연 어떤 멤버로 구성되었을지 기대감이 증폭된다. 특히, 데스매치 진선미(眞善美) 윤윤서, 길려원, 허찬미가 어떤 트롯퀸을 멤버로 선택했을지 이목을 집중시킨다. 마스터들은 "이 팀 조합 말이 돼?!", "어떻게 이렇게 뭉쳤어!"라며 파격적인 멤버 구성에 입을 다물지 못한다고.메들리 팀 미션은 오직 1등 팀만이 생존하고 2위 팀부터는 전원 탈락 후보가 된다. 트롯퀸과 트롯맨들이 "무조건 1등 해야 한다!"라며 필생의 각오를 다진 가운데, 두 눈을 의심하게 만드는 충격적 퍼포먼스와 무대들이 연이어 쏟아진다고 한다. 보기만 해도 아찔한 불쇼부터 예상치도 못했던 멤버들의 걸그룹 댄스까지. 이에 제작진은 "노래 빼고 다 내려놓은 라운드라 해도 과언이 아니다. 이렇게까지 몸을 던져서 메들리를 준비한 시즌은 이번이 처음"이라고 귀띔해 레전드급 무대에 궁금증이 증폭된다.완벽한 무대들이 이어지고, 단 1점 차로 역전에 역전을 거듭한 초박빙의 승부에 현장의 긴장감은 극한으로 치닫는다. 시리즈 사상 가장 파격적인 팀 메들리 무대, 치열한 명승부가 펼쳐질 TV CHOSUN '미스트롯4'는 29일 밤 10시 시청자들을 찾아간다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr