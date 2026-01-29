사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus

김준호와 결혼 7개월 차를 맞은 개그우먼 김지민이 비밀 연애 시절 비하인드를 깜짝 공개한다.오는 31일 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 10회에서는 '지구는 넓고 빌런은 많다'를 주제로, 일상에서 마주치는 신선하고 기상천외한 빌런 오브 빌런들의 사연들이 공개된다. 공이날 방송에서는 김지민이 남편 김준호와 연인으로 발전하게 된 계기를 털어놓아 눈길을 끈다. 이호선은 "개그맨 커플이었는데, 주변 사람들이 교제 사실을 알고 있었냐"고 묻고 김지민은"“몇 개월 동안 아무도 몰랐다. 되게 짜릿했다"고 답한다.김지민은 김준호 및 여러 개그맨과 함께한 '부산 국제 코미디 페스티벌' 당시를 회상하며 "개그맨들 사이에 섞여 있었는데도 이상하게 계속 서로를 보게 되더라. 멀리 있어도 눈이 갔다"고 말해 설렘을 더한다. 특히 김지민은 "김준호가 당시 코미디 위원장이었다. 선배일 때는 존경스러웠는데, 내 남자친구가 위원장으로 블루카펫을 밟고 걸어오는데 정말 섹시해 보였다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.이에 이호선이 "그렇게 남몰래 사랑하는 동안 눈치챈 사람은 없었냐"고 날카로운 질문을 던지자, 김지민은 잠시 뜸을 들인 뒤 "있었다"라며 의외의 두 인물의 이름을 언급해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이를 들은 이호선은 "사랑하는 사람들은 다 바보다. 자기들만 비밀이라고 생각하는데, 자기들만 모르고 주변 사람들은 다 안다"라고 정곡을 찔러 폭소를 유발한다.제작진은 "시청자들이 뒷목 잡을만한 빌런 사연은 물론 김지민, 김준호 커플의 솔직한 이야기 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트"라고 전했다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr