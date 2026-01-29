사진=텐아시아DB

대한민국 만화의 살아있는 거장 허영만이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 자신과 관련한 루머의 진실을 속 시원히 밝힌다. 앞서 김주하는 전남편의 폭행으로 청력 손상, 외상성 뇌출혈 등 심각한 고통을 겪은 적 있다고 고백했다.'김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 깔끔한 진행의 김주하, 베테랑 공감러 문세윤, 타고난 예능인이자 가수 조째즈의 호흡이 갈수록 빛을 발하며 게스트들의 마음 문을 활짝 여는 힐링 토크쇼로 입소문 나고 있다.오는 31일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 10회에는 '식객' '타짜' 등 히트 영화와 드라마의 원작자이자 전설적인 만화가 허영만이 출격, "타짜로 번 100억을 주식으로 다 날렸다"라는 파격 루머를 최초로 해명한다. 1,000만 관객을 동원한 '타짜'로 인해 굉장한 수입을 올렸던 허영만이 루머를 듣자마자 "소문이 이렇게 나는구나?"라고 황당해하며 진실을 밝힌 것. 과연 허영만 주식 실패설의 진실은 무엇인지, 아내에게 욕을 먹은 적이 있다고 고백한 허영만만의 특별한 자산 관리 방법은 무엇인지 궁금증이 증폭된다53년간 200편 이상의 작품을 남긴 대작가 허영만이 "만화 인생의 목표가 5등만 하자였다"라고 털어놔 충격을 안긴다. 게다가 허영만이 목표를 '5등'으로 잡은 상상 초월 이유를 들은 3MC는 공감하며 웃음을 터트린 것. 기발하지만 왠지 이해 가는 허영만의 '5등 목표' 이유가 호기심을 높인다.허영만은 "송충이는 솔잎을 먹고 살아야지"라는 말을 내뱉으며 한동안 뜸했던 본업으로서의 컴백을 알린다. 색다른 소재와 차별화된 스토리가 주특기인 허영만이 특별히 '데이앤나잇'을 통해서만 신작의 주제를 깜짝 스포한 가운데 모두가 감탄한 허영만 신작의 주제에 관심이 쏠린다.반면 결혼 52년 차 허영만은 아내와의 '초 프리한 결혼생활'도 공개해 놀라움을 자아낸다. 취미 부자로 알려진 허영만이 여행을 떠날 때도 사전 허락 대신 여행지에 도착한 뒤 연락하는, '선조치 후보고'를 한다고 해 웃음을 안긴 것. 하지만 허영만은 이내 각방 생활 중인 아내가 연락도 없이 파리 여행을 떠난 후 아들과 통화로 그 사실을 알게 된 사연을 전해 '뛰는 허영만 위에 나는 허영만 아내'의 면모를 보여준다.김주하는 데뷔 이래 최초로 연기에 도전해 반전 매력을 뿜어낸다. 김주하가 영화 '타짜' 속 김혜수의 명대사인 "나 이대 나온 여자야!"를 찰지게 재현해 현장을 초토화한 것. 여기에 김주하는 허영만으로부터 도널드덕 닮은 파격적인 캐리커처 선물을 받고 파안대소하는 유쾌함으로 예능 퀸의 면모를 제대로 발산하며 맹활약한다.'김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr