사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

'나는솔로' 28기 영수가 용담을 향해 적극적인 호감을 표시하며 관계 발전을 기대했으나 용담은 전혀 다른 속마음을 드러내며 온도 차를 보였다.29일 밤 10시 30분 방송된 SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'에서는 28기 영수가 용담과 오붓한 대화의 시간을 갖는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 출연자들이 동시에 선택해 데이트 하는 시간이 주어졌다. 이때 '나는솔로' 26기 경수와 28기 영수가 용담을 선택했다.특히 용담은 자신을 선택해 준 28기 영수에게 "깜짝 선물이나 이벤트 같다"며 감사의 뜻을 전했다. 대화 도중 용담이 과거 출연했던 '나는 솔로' 28기 당시에도 지금처럼 다정했는지 묻자 28기 영수는 당황한 기색을 감추지 못했다. 28기 영수는 "방송은 절대 보지 말라"며 "바쁜데 그런 것까지 챙겨볼 필요 없다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.28기 영수는 "용담과의 시간이 매우 즐겁고 알콩달콩 지낼 수 있을 것 같다는 확신이 들었다"며 "용담이 부담을 느끼지 않는 선에서 본인의 진심을 다 보여주고 싶다"고 고백했다. 인터뷰에서도 28기 영수는 "서로의 호감을 충분히 확인한 순간이었다"며 용담 역시 자신에게 마음이 있다고 굳게 믿는 모습을 보였다.하지만 용담의 생각은 28기 영수의 기대와 정반대였다. 용담은 28기 영수에게 자신의 매력을 어필할 생각이 전혀 없으며 현재 집중하고 있는 상대는 26기 경수라고 단호하게 선을 그어 MC들을 폭소케 했다.28기 영수의 착각과 용담의 냉정한 현실 인식이 대비되면서 두 사람의 엇갈린 화살표가 향후 어떤 결과를 초래할지 관심이 쏠리고 있다. 용담은 28기 영수의 호감에도 불구하고 흔들림 없는 태도를 유지하며 26기 경수를 향한 직진 행보를 예고했다. 한편 28기 영수는 28기 본방 당시 여러 여성 출연자들에게 "이야기 나누자"고 어필한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr