사진 = MBN '특종세상'
17년 차 가수 이수나가 드라마 보다 더 드라마 같은 가족사를 고백했다.

29일 방송된 MBN '특종세상'에서는 트로트 가수 이수나의 사연이 펼쳐졌다. 그는 KBS '아침마당' 도전 꿈의 무대 우승 이후 생계를 이어가고 있는 근황을 밝혔다.

이날 방송에서 이수나는 "부모님 두 분이 모두 지적장애 1급이다. 그리고 장애인 동생 둘이 태어났다"고 가족을 소개했다. 현재는 부모님 두 분이 요양원에서 생활하는 바람에 11살 수준의 지적 능력을 가진 동생과 함께 살며 사실상 보호자 역할을 하고 있다고.

그는 "제가 엄마 역할을 해야 한다"며 "동생을 혼자 둘 수 없어서 데리고 왔다"고 말했다. 이수나는 전 남편과 이혼 후 동생과 자신의 두 아이까지 함께 책임지고 있다.
이수나의 돌봄으로 같이 살게 된 동생은 체중 100kg에 당뇨로 하루 약 3알을 복용해야 했지만 언니와의 생활로 25kg를 감량했고, 현재는 약도 한 알만 먹는다고 했다. 동생은 "언니가 밤늦게 노래하고 오면 힘드니까 배려하고 거실에서 잔다"며 언니를 향한 고마움을 전했다.

이수나는 가슴 아픈 가족사도 고백했다. 그는 "아버지가 굉장히 폭력적이었다. 대화가 안 되니까 엄마가 못 견디고 집을 나갔다"고 얘기했다. 몇년 뒤 새어머니가 들어왔고, 지적장애를 가진 두 동생이 태어났다. 조부모가 세상을 떠나고, 친척들의 노동 착취가 시작됐다고. 이후 이수나는 통기타 하나를 메고 서울로 상경해 악착같이 돈을 모았다고 얘기했다.
가족들에 대해 이수나는 "새엄마, 배다른 동생이란 개념이 없었다. 스물여섯 살에 동생 둘, 그다음에 부모님까지 총 3년에 걸쳐서 모시고 올라왔다. 그 당시 가족이 시어머니, 남편, 제 자식 둘까지 9명이 저희 집에 함께 살았다"고 밝혔다.

특히 40년 전 헤어진 친 어머니를 찾고 싶다며 "내가 가족을 돌보고 있을 때 엄마가 연락이 왔다. '지금 서울역인데, 너랑 살고 싶다'고. 하지만 내가 거절했다. '엄마는 비장애인이니까 어디서든 살 수 있지 않을까'고 생각했다"고 사연을 전했다.

이수나는 "엄마를 이해한다고 꼭 말하고 싶다. 세상살이를 하다보니 엄마의 빈자리만 남았다. 엄마를 만나면 한번만 안아 보고 싶다. 사랑합니다"고 고백해 먹먹함을 안겼다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

