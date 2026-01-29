'유선호♥' 신은수, 알고보니 '강동원의 그녀'였다…300대 1 경쟁률 뚫은 신데렐라 [TEN이슈]

배우 신은수, 유선호가 초고속으로 열애를 인정한 가운데, 신은수의 과거 필모그래피들도 재조명되고 있다.
29일 신은수, 유선호 소속사 측은 "두 사람이 3개월 째 열애 중"이라고 밝혔다. 두 사람은 2002년 동갑내기로, 올해 25세가 된 말띠 배우다. 두 사람은 지인 모임에서 만나 연인 사이로 발전한 것으로 알려졌다. 신은수는 2016년 300대1의 경쟁률을 뚫고 영화 '가려진 시간' 주연으로 데뷔, 강동원과 호흡을 맞췄다. '가려진 시간'은 어린이 집단 실종 사건에서 훌쩍 어른으로 성장한 채 살아 돌아온 한 소년과 그를 믿어주는 유일한 소녀의 이야기를 그린 감성 판타지물이다.
'가려진 시간' 개봉 당시 엄태화 감독은 신은수에 대해 "하늘이 내려준 배우"라며 "딱 보고 예쁘다 싶었다. 예쁘기만 한 게 아니라 이야기가 담겨 있었다. 오디션이라고 해서 자신을 꾸미려 하지 않았다. 실제로 현장에서도 100여명의 스태프가 지켜보는 상황에서도 전혀 주눅들지 않았다"고 극찬했다. 그때 신은수 나이는 만 14세였다. 이후 신은수는 드라마 '푸른 바다의 전설', '배드파파', '도도솔솔라라솔', '붉은 단심', '모범가족', '반짝이는 워터멜론', '조명가게' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.
지난해 8월 공개된 넷플릭스 새 영화 '고백의 역사'에서 신은수는 아빠에게 물려받은 곱슬머리가 인생 최대 고민인 열아홉 소녀 박세리 역을 맡아 공명과 로맨스 호흡을 선보이기도 했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
