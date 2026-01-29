이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'MBN Entertainment'

함소원의 전(前) 시어머니이자 진화의 어머니가 두 사람의 재결합 기류에 선을 그었다.28일 MBN Entertainment 채널에는 "진화 엄마, 이혼 후 동거 중인 아들에게 불호령?" 제목의 '동치미' 선공개 영상이 올라왔다.영상 속 진화는 함소원의 집에서 어머니와 영상 통화를 했다. 어머니는 "왜 자꾸 소원이 집에 있냐"며 불편한 기색을 보였다. 이에 진화는 "혜정이(딸)가 방학해서 놀아주는 것"이라고 답했다.이에 진화 어머니는 "헤어졌으면 헤어진 대로 살아라. 어차피 너희 둘은 성격이 안 맞아 같이 못 있는다. 오래갈 수 없다"고 말했다. 이어 "재결합을 할 거냐"고 묻자 진화는 "그게 아니라 애 보러 와서 같이 밥 먹고 놀아주는 것"고 반박했다.반면 진화 어머니는 "애 핑계 대는 거냐. 내가 소원이한테 말할 거다. 서로 앞길 막으면 안 된다"며 목소리를 높였다. 특히 "서로 앞길 막으면 안 된다"고 강조한 뒤, "빨리 중국으로 돌아와"고 불호령을 내리며 분노를 드러냈다.이에 진화는 진화는 "우리 일이지, 엄마가 신경 쓸 일이 아니다"고 맞섰다. 진화 어머니는 "내가 상관 안 하면 누가 상관하냐"며 "빨리 중국으로 돌아와"라고 소리쳤다.한편 MBN '속풀이쇼 동치미'는 매주 토요일 오후 11시 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr