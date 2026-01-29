사진=텐아시아 DB

프로미스나인, 아이브, 김세정, 니쥬, 아이들, 하츠투하츠, 아이유, 베이비몬스터, 아일릿, 마마무가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 1월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.1월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 이번 1월 투표는 8일부터 지난 21일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 그룹 프로미스나인이 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이들은 오는 31일과 2월 1일 열리는 '2025-26 프로미스나인 월드 투어 앙코르 나우 투모로우' 티켓을 빠르게 매진시켰다. 나아가 30일 추가 공연이 확정됐다. 오는 30일 공연의 티켓은 멜론 티켓에서 12일 오후 8시 선예매, 13일 오후 8시 일반 예매로 오픈한다.2위에는 그룹 아이브가 이름을 올렸다. 아이브의 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 28일 아이브 공식 SNS를 통해 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 스케줄러 이미지와 스포일러 콘셉트 포토를 순차적으로 게재했다. 23일 정규 2집 'REVIVE+'로 컴백할 이들은 보다 앞선 오는 2월 9일 오후 6시 선공개 곡 'BANG BANG'(뱅 뱅)을 공개한다.3위는 김세정이다. 김세정은 배우 강태오와 함께 지난해 12월 30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터에서 진행된 '2025 MBC 연기대상'에서 베스트커플상을 수상했다. 김세정은 강태오와 MBC 드라마 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달')에서 호흡을 맞췄다. 또한, 그는 지난 23일 타이베이 Taipei International Convention Center(TICC)에서 팬 콘서트 '2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT '열 번째 편지''를 개최하고 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 나눴다.니쥬, 아이들, 하츠투하츠, 아이유, 베이비몬스터, 아일릿, 마마무 순이었다.프로미스나인, 아이브, 김세정, 니쥬, 아이들, 하츠투하츠, 아이유, 베이비몬스터, 아일릿, 마마무의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr