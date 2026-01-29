/ 사진=조준원 기자 wizard333@

배우 최우식이 12년 만에 김태용 감독과 재회한 소감을 전했다.29일 서울시 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '넘버원'(감독 김태용)의 언론배급시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 최우식, 장혜진, 공승연과 김태용 감독이 참석했다.영화 '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민(최우식 분)이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실(장혜진 분)이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기다.최우식은 2014년 개봉한 영화 '거인'에 이어 김태용 감독과 12년 만에 재회하게 됐다. 어떤 마음으로 나섰냐는 질문에 최우식은 "부담감이 많이 있었던 것 같다. '거인'으로 좋아해주신 분들도 많았고 (김태용 감독과) 두번째 보니까 '어떻게 잘 할 수 있을까' 하는 부담감도 많았다"고 입을 열었다.이어 그는 "감독님한테 많이 기댔던 것 같다. 궁금한거나 부족한 것들과 부산 사투리 연기도 처음인데다 사투리를 재미나게 해야 했다. 영화의 주제가 무거울 수 있는데 바로바 로 말장난으로 풀 때도 있고 티키타카 될 때도 있어서 현장에서 말을 많이 맞춰봤던 것 같다"고 덧붙였다.12년 전과 달라진 점이 있냐는 질문에 대해서는 "'거인'으로 만났을 때 저도 24살이었고 감독님도 27이었다. 그래서 경험이 많이 없었다. 두번째 만났을 때는 10년이라는 세월이 지났고 저도 감독님도 경험이 쌓여서 현장에서 수월하게 진행이 된 것 같다. 굳이 모니터까지 찾아가서 말하지 않아도 감독님은 알고 계시고 정말 행복하게 연기했다"고 떠올렸다.그러면서 영화 '기생충'에 이어 다시 한번 장혜진과 모자 관계로 호흡을 맞춘 데에 대해서도 언급했다. 최우식은 "기생충에서는 앙상블이 더 주였던 것 같다. 많은 인원들이 한 장면에서 어울리면서 연기를 했었어야 해서 그때는 일대일로 감정교류를 하고 대사를 주고받는 게 많이 없었다"며 "이번에는 너무 재미있게 일대일로 교감도 하고 해보고 싶었던 그런 티키타카도 해서 너무 즐거웠다. 처음 만나는게 아니라 이미 너무 친한 사이에서 시작했기 때문에 앞에 어색하고 이런 게 아예 없었어서 수월했다"고 전했다.영화 '넘버원'은 오는 11일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr