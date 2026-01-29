사진=텐아시아DB

박보검이 JTBC 예능 'My name is 가브리엘'과 KBS '박보검의 칸타빌레'에서 시청률 1%대를 기록한 이후 tvN 새 예능에 출연한다. 이번엔 미용사라는 새로운 도전에 나섰다.29일 tvN 예능 프로그램 '보검 매직컬' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 이날 행사에는 박보검을 비롯해 이상이, 곽동연, 손수정 PD가 참석했다.'보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증을 보유한 박보검을 중심으로, 시골 마을에서 펼쳐지는 마법 같은 이야기를 담은 프로그램이다. 박보검은 메인 '헤어'를 담당하고, 이상이는 '네일 케어 및 고객 응대', 곽동연은 '요리'를 맡아 든든한 지원군으로 나선다. 이들은 약 1년간 장소 선정부터 리모델링까지 직접 참여하며 프로그램에 각별한 애정을 쏟았다.박보검은 무기와 매력을 묻는 말에 "실력은 새싹이지만, 따뜻한 마음과 정성은 천년목이다. 한 고객분께 할당하는 시간이 좀 긴 편이다"라며 웃어 보였다. 이어 "대부분의 숍에서는 한 분당 길어도 1시간 반 내외로 끝나는데, 나는 한 분당 2시간 정도가 소요된다. 그만큼 따뜻함과 정성을 다한다"고 설명했다.함께 출연한 이상이에 관해 박보검은 "모든 고객의 말동무가 돼줬다. 상이 씨를 보면서 너무 배우고 싶었다"며 "나는 헤어 시술을 도와드리느라 고객분들과 이야기를 많이 나누지 못했는데, 상이 씨가 대화의 꽃을 담당해줬다. 꽃가루를 많이 날려주셨다"고 칭찬했다.박보검은 곽동연을 향해 "올라운드였다"고 표현하며 "고객분들의 웰컴 푸드는 물론 매 끼니 식사까지 챙겨줬다. 내가 헤어 시술하면서 도움이 필요할 때가 많았는데, 그때마다 언제 나타날지 모를 정도로 동연 씨가 보조 역할을 잘해줬다. 가위를 건네주고 머리를 털어주고, 수건에 물을 묻혀 손을 닦아주기까지 했다"고 미담을 전했다.그는 "남성분들만 제한하지 않고 여성분들까지 시술하고 싶어서 자격증을 공부했다. 여성분들 헤어를 시술할 수 있는 기술도 배웠다"고 말했다. 이어 "가장 어려웠던 건 파마가 돼 있는 어르신들의 머리를 손보는 일이었다. 헤어가 꺾여 있어서 쉽지 않았다"며 "내가 잘못 커트하면 웃고 계신 분들이 우시게 되니까 그 부분이 가장 어려웠다"고 털어놨다.박보검은 "상이 씨와 동연 씨는 없어서는 안 될 직원이었다"며 "두 분 중 한 명만 특별 휴가를 보낼 수 있다면 동연 씨를 보내겠다"고 밝혔다. 이유를 묻자 "동연 씨가 공간마다 도움을 너무 많이 줬다. 모두 열심히 해줬지만, 특히 큰 도움을 받았다"고 설명했다. 이어 "붕어빵 판매를 야외에서 했는데 영하 4도의 날씨에 밖에서 붕어빵을 만들고, 반죽이 얼지 않게 녹여가며 작업했다. 모두 고생했지만, 식사까지 책임졌던 동연 씨를 미식의 나라로 보내 편하게 즐기고 쉬게 해주고 싶다. 최대 1박 2일까지 가능하다"며 미소 지었다.이상이는 "고객분들을 불편하게 하고 싶지 않았다"며 "예능이지만 실제로 영업했고, 그 시간만큼은 배우가 아닌 이발사이자 요리사로 일했기 때문에 고객의 니즈를 빠르게 파악하려고 노력했다"고 밝혔다.곽동연은 이상이에 관해 "형의 고객 응대에서 가장 큰 강점은 5세부터 95세까지 고객의 나이에 맞춰 편안하게 대하는 점"이라고 전했다. 또 박보검과 함께한 소감에 대해선 "고객을 대하는 마음이 너무 진심이고 섬세해서, 나도 손님으로 만나고 싶다는 생각이 들 정도였다. 그런 모습을 보며 많은 에너지를 얻고 배웠다"고 말했다. 동료로서의 고충을 묻자 곽동연은 "밥이 식어간다. 끝까지 머리카락 한 올도 놓치지 않겠다는 집념이 대표 원장다웠다"고 너스레를 떨었다.곽동연은 프로그램을 '갓 구운 팥 붕어빵'에 비유했다. 그는 "갓 구운 걸 먹었을 때 안은 촉촉하고 따끈하며 팥앙금이 입안에 퍼지고, 씹다 보면 바삭한 겉 부분이 느껴진다"며 "따뜻하고 달달한 힐링 요소도 있지만, 바삭한 끄트머리처럼 재미있는 장면들도 분명히 있다. 조화로운 프로그램이 완성된 것 같다"고 미소 지었다.'보검 매직컬'은 30일 오후 8시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr