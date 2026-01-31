유지태 / 사진제공=쇼박스

배우 유지태가 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 새로운 한명회 캐릭터를 보여준 데 대한 만족감을 표했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '왕과 사는 남자'에 출연한 유지태를 만났다.'왕과 사는 남자'는 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕과, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자청한 촌장이 함께 살아가며 서서히 마음을 나누는 과정을 그린 작품이다. 유지태는 당대 최고의 권력자 한명회 역을 맡았다.유지태는 개봉 전 시사회에서 관객들의 반응에 안도했다. 그는 "제가 생각했던 것보다 한명회 반응이 좋더라"며 웃었다. 이어 "저는 악의 축을 담당했다. 비중은 많지 않지만 영화에서 제가 해야 할 일을 성실하게 잘 해야겠다고 생각했다"고 말했다.이번 영화에서 한명회 캐릭터는 기존 작품들에서 왜소하고 교활한 이미지로 그려진 것과 달리, 카리스마 있고 영악한 모습으로 표현된다. 유지태는 "실존 인물을 그간 많이 했는데, 정치적 이슈나 실제 인물을 향한 평가에 대한 질문을 많이 받는다. 하지만 제 한명회는 '왕과 사는 남자' 속 한명회"라며 "영화의 스토리 라인 안에서 한명회가 해야 할 일이 무엇인지가 저에게는 가장 중요했다"고 설명했다.장항준 감독 역시 '새로운 한명회'로 유지태를 설득했다. 유지태는 "감독님이 기존 한명회와 다른 새로운 한명회를 그려보고 싶다고 말씀하셨다"며 "저에게는 새로운 기회이자 재창조의 기회가 될 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.유지태는 '올드보이', '심야의 FM', '사바하' 등에서 강렬한 악역의 모습을 이미 보여준 바 있다. 그는 "악역을 많이 해봤던 저는 이 역할로 어떻게 새로움을 줄 수 있을지 고민할 수밖에 없다. 이번 작품을 통해 지금보다 더 다양한 캐릭터를 선보이게 됐다고 생각한다"며 만족스러워했다.분량은 많지 않았지만 유지태는 한명회 캐릭터의 존재감을 느꼈다. 또 유지태는 그런 한명회의 존재감을 작품에 분명히 남겼다. 유지태는 "한명회는 장면이 많이 나오지는 않지만 극 전반에 깔려 있는 인물이라고 봐야 한다"며 "치열한 두뇌 싸움을 하고 있다는 게 느껴질 수밖에 없다"고 했다. 또한 "한명회가 이 시나리오에서 중심축을 하고 있다는 에너지가 분명히 느껴졌다"며 "제가 척추라고 표현했는데, 이 척추가 잘 서 있어야 한다고 생각했다"고 전했다. 그는 한명회의 외적 무게감을 표현하기 위해 100kg대로 몸무게를 증량하기도 했다.유지태는 자신만의 악역 연기 비법을 공개했다. 그는 "악역을 연기할 때 저는 그 캐릭터를 '품는다'고 표현한다. 캐릭터를 품고 빌드업해 나가면 대사보다 강력한 에너지가 몸에서부터 흘러나온다고 생각한다. 그게 진짜 연기라고 생각한다"고 강조했다. '진짜 연기'에 대해서는 "말하지 않아도 들리고, 보이지 않아도 읽히고, 표현하지 않아도 서브텍스트가 느껴지는 연기"라고 강조했다.'왕과 사는 남자'는 오는 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr