‘신상출시 편스토랑’ 이정현이 눈물을 보인다.30일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 만능여신 이정현의 특별한 하루가 공개된다. 그동안 배우로 참석해 큰 상을 수상했던 청룡영화상에, 생애 최초 영화감독으로 참석하게 된 것.이날 공개되는 VCR 속 이정현은 제46회 청룡영화상이 열리는 KBS에 긴장 가득한 얼굴로 모습을 드러냈다. 만 16세에 희대의 걸작 ‘꽃잎’으로 청룡영화상 신인여우상을, 19년 후 ‘성실한 나라의 앨리스’로 여우주연상을까지 수상하며 소위 ‘청룡의 여왕’으로 불리는 배우 이정현의 또 한 번의 청룡 나들이인 것.그러나 이정현은 배우들이 화려한 자태를 뽐내는 레드카펫 쪽이 아닌 뒷문으로 걸어가 모두를 의아하게 했다. 이정현은 “오늘은 처음으로 감독으로 청룡에 왔다”고 밝혔다. 오랜 꿈이었던 영화 감독에 도전, 직접 연출한 첫 작품 ‘꽃놀이 간다’가 단편영화상 후보에 올라 배우가 아닌 영화감독 이정현으로 청룡영화상을 찾은 것. 수없이 왔던 시상식이지만 생애 처음 감독으로 참석하는 자리인만큼 이정현의 얼굴엔 긴장이 가득했다. 모든 것이 낯선 초보 감독 이정현은 입장부터 쉽지 않았다고 하는데, 과연 어떤 일이 있었던 것일지 그 자세한 내용은 방송에서 공개된다.감독상 수상 역시 아쉽게도 불발됐다. 시상식 후 조용히 혼자 현장을 빠져나온 신인 감독 이정현. 이정현은 “화려한 시상식이 끝나고 수상도 못하고 초라하게 나오고 있자니 참 쓸쓸하더라”라고 솔직한 속마음을 털어놨다. 그렇게 터덜터덜 걸어오던 이정현은 무언가를 발견하고 화들짝 놀라 웃음을 터트렸다고. 알고 보니 바쁘다고 했던 남편이 몰래 기다리고 있었던 것. 이정현은 반가운 마음에 기뻐하면서도 “상도 못 받았는데...”라며 좋은 소식을 전하지 못한 속상함을 내비치며 눈가가 촉촉해졌다고. 든든한 내 편의 등장에 갑자기 울컥한 것.하지만 이정현 남편이 몰래 나타난 ‘진짜 이유’는 따로 있었다. 뜻밖의 이벤트를 준비한 것. 생각지도 못한 남편의 이벤트에 또 한 번 놀란 이정현은 “결혼 프러포즈보다 감동이다”라고 털어놓으며 눈물까지 보였다고.과연 이정현 남편이 준비한 깜짝 이벤트는 무엇일까. 이벤트를 준비한 진짜 이유와 초보 감독 이정현의 우여곡절 많았던 청룡영화상 시상식 현장의 이야기까지, 이정현 인생에 잊지 못할 첫 경험을 치른 이날의 이야기는 30일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr