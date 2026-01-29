폭행·불륜에 위자료 5000만원 청구…'윤유선♥' 이성호, 결국 일침했다 "토 달지마" ('이숙캠')

사진제공=JTBC

18기 부부들의 최종 조정이 공개된다.29일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 18기 부부들의 최종 조정이 공개되는 가운데, 서장훈과 ‘리와인드’ 남편의 숨 막히는 신경전이 펼쳐진다.먼저 ‘행실 부부’의 최종 조정이 진행된다. 아내 측은 남편의 외도와 자녀 폭행, 명의 도용, 잦은 유흥을 이유로 위자료 5000만 원을 요구할 예정이다. 그러나 남편은 자신의 잘못에는 아내의 책임도 있다며 계속해서 꼬투리를 잡고, 오히려 자녀로부터 입은 정신적 고통을 주장하며 위자료를 요구해 충격을 안긴다.조정 내내 이어진 남편의 궤변에 양나래 변호사는 결국 “이런 잘못은 재판 가면 3000만 원은 기본”이라며 “소송이면 5000만 원 끝까지 청구할 것”이라고 단호히 선을 그었다는 후문이다. 배우 윤우선의 남편이자 조정장인 이성호 변호사 역시 남편의 태도를 지적하며 "토 달지 마시고"라며 일침을 가한다.‘리와인드 부부’ 역시 위자료를 둘러싼 공방을 벌인다. 남편은 생명의 위협을 느껴 큰 트라우마로 남았다는 두 가지 사건을 이유로 위자료를 요구한다. 반면 아내 측은 남편의 폭행 사실을 강조하며 상당한 금액의 위자료를 청구해 남편의 심기를 건드린다.이에 남편은 자신을 변호하기 위해 계속해서 같은 말을 반복했고, 서장훈은 결국 답답함을 호소한다. 그러자 남편은 “저에게 화난 거 있으세요?”라고 반문하며 불편할 심경을 드러내 조정실을 순식간에 얼어붙게 만든다.이혼숙려캠프 역대 재산 보유 2위로 알려진 ‘잔소리 부부’도 재산 분할을 둘러싼 공방을 펼칠 예정이다. 특히 이날 조정 중 남편의 진심을 알게 된 아내는 결국 눈물을 흘렸다고 해 궁금증을 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr