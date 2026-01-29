사진=텐아시아DB

2017년 배우 김태희와 결혼한 가수 비가 김태호 PD의 신규 예능 '크레이지 투어'에 출연한다.다음 달 28일 방송되는 ENA 예능 '크레이지 투어'가 1차 티저 영상을 공개했다. '크레이지 투어'는 도파민과 스릴에 굶주린 네 사람, 비(정지훈)X김무열X빠니보틀X이승훈(WINNER)이 전 세계 곳곳에 숨어있는 크레이지한 도전을 찾아 떠나는 지구상 가장 미친 여행 예능이다.29일 공개된 1차 티저 영상은 시작부터 도파민을 자극하는 강도 높은 투어로 시선을 사로잡는다. 크레이지 해상전부터 육탄전, 공중전을 넘나드는 장면들이 숨 가쁘게 이어지며, 이 여행이 단순한 체험형 예능을 넘어선 도전임을 예고한다. 헬리콥터 소몰이, 오일 레슬링, 크레인 번지, 열기구 스카이다이빙 등 쉽게 도전할 수 없는 코스들이 연이어 등장하며 여행 자체가 하나의 극한 미션처럼 펼쳐진다.티저 영상에서는 출연진 각자의 캐릭터 역시 또렷하게 나타난다. 빠니보틀은 극한의 상황 앞에서 누구보다 솔직한 반응으로 여정의 포문을 연다. "진짜 이건 너무 무서운데? 이런 적이 없는데"라는 말로 본격적인 크레이지 투어의 시작을 알린다. 비는 맏형으로서 팀의 중심을 잡는다. "시간이 없어서 운동 못 한다? 다 거짓말이야"라는 단호한 멘트처럼 어떤 상황에서도 주저하지 않는 태도로 도전을 이끈다.김무열은 첫 예능 도전이라는 점이 무색할 만큼 예상 밖의 반전 매력을 선보인다. 비의 "자, 읍내예요"라는 말에 "음매"를 외치는가 하면, 빠니보틀의 "저 빨리 씻을게요"라는 말 뒤에 "빨리 빠니빠니"라고 응수하며 현장을 웃음으로 물들인다. 이승훈은 필터 없는 질문과 즉각적인 반응으로 형들의 허를 찌른다. "말 많은 놈(?)은 어때요?", "육아에 대한 해방감이 있으셨나요?" 등 형들을 향한 예측 불가한 질문과 재치 있는 리액션으로 단숨에 분위기를 끌어올린다.'크레이지 투어'는 2월 28일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr