사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

방송인 추성훈과 배우 차승원이 예능 '차가네'에서 각자 만든 소스를 가지고 기싸움을 벌인다.29일 방송되는 tvN 예능 '차가네' 4회에서는 방콕 노점에서 무료 시식회를 열고, 직접 개발한 매운맛 소스를 현지 시민들에게 선보이는 차가네의 마지막 태국 여정이 펼쳐질 예정이다.차승원이 새롭게 선보인 메뉴는 제육볶음으로, 한국과 태국식 매운맛을 결합한 양념을 앞세워 비장의 필살기를 공개한다. 이에 맞서는 추성훈은 과일 향이 가미된 매운맛 소스 추바스코를 한입 사이즈의 치킨과 함께 선보이며 현지 입맛 공략에 나선다. 서로 다른 개성의 매운맛을 무기로 한 두 사람은 각자의 소스를 완성하고, 본격적인 노점 시식회 준비에 돌입한다는 전언이다.차가네는 끊임없는 변수 속에서 시작 전부터 난관에 부딪히지만, 우여곡절 끝에 시식회를 성공적으로 개시한다. "난리 났다"는 반응이 나올 만큼 인파가 몰리며 현장은 금세 활기를 띠고, 현지 시민은 물론 한국인 가족과 다양한 국적의 외국인 관광객들이 시식에 참여하며 차바스코와 추바스코의 맛과 가능성을 직접 확인한다.막내 라인인 토미와 딘딘, 대니구는 끊임없는 영업 활동과 모객으로 힘을 보탠다. 그런가 하면, 보스 차승원과 행동대장 추성훈은 시식회 속에서도 보이지 않는 전투를 펼치며 긴장감을 더한다. 또 소스를 둘러싼 지분 전쟁이 재점화되며 두 형님의 견제가 극에 달할 전망이다.'차가네'는 이날 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr