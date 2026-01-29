사진=텐아시아DB

문채원과 하지영의 2026년 희망찬 운세가 공개됐다.28일(수) 공개된 '유튜브 하지영'에서는 2026년 새해를 맞이해 무속인을 초청, 한 해를 체크해보는 문채원과 하지영의 모습이 그려졌다.이날 전문가는 문채원과 하지영의 관상이 비슷하다고 말해 눈길을 끌었다. "아무도 안믿을거예요. (저는) 밝고 명랑한 이미지니까"라는 하지영의 반응에 전문가는 "척을 하는 거지"라고 한마디를 던져 첫 만남부터 놀라움과 기대감을 자아냈다.1986년생 문채원에 관해서는 "눈망울이 맑아서 마음이 굉장히 밝고 따뜻한 사람"이라며 "불의를 잘 못 참고, 손해를 보더라도 희생하는 성향"이라고 해석해 고개를 끄덕이게 했다. 또한 "2025년에는 가슴앓이했겠지만, 2026년 기운이 왕성해진다"라고 희망적인 운세를 공개했다.하지영에 대해서는 "높은 텐션으로 일하고 있지만 굉장히 날카롭고 세밀하다"라며 "그래서 지금 이 자리까지 온 것. 박수 쳐주고 싶다"라고 말해 감동을 더 했다. 애정운에 대해서는 문채원에게는 "올해 운이 있지만 결혼은 본인의 선택"이라고 전했고, 하지영에게는 연애보다 일에 집중하는 것을 추천했다. 이에 하지영은 "이제는 잘못 만나면 손해를 볼 수도 있는 나이"라고 답해 웃음을 더했다.2026년 '유튜브 하지영'에 관해 묻자마자 전문가는 "그건 대박"이라고 말해 눈길을 끌었다. 전문가는 "2026년부터 크게 열린다"고 답했고, 실제로 다음 게스트로 레전드 배우의 출연을 예고해 기대감을 한껏 끌어올렸다.문채원은 "지영 님 덕분에 너무 의미 있는 날이 됐다"라며 "하는 일마다 잘되셨으면 좋겠다. 연애도 잘하시고, 유튜브도 대박 났으면 좋겠다"라고 덕담을 전해 분위기를 훈훈하게 만들었다.'유튜브 하지영'은 자극적인 유튜브 세계 속에서 꾸준히 진실한 대화를 쌓아 올리며, 스타들의 본연의 모습을 담아내는 채널이다. 류승룡, 장영란, 이종석, 김혜윤, 김우빈, 박신혜 등 스타들이 출연해 어디에서도 볼 수 없었던 다각도의 매력을 보여준 바 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr