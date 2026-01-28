사진=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들이 신곡 'Mono (Feat. skaiwater)'를 통해 국내외 음악 시장에서 성과를 거두고 있다. 전작 'Good Thing'(굿 띵) 성적의 아쉬움을 딛고 좋은 성적을 낼 수 있을지 주목된다.지난 27일 공개된 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)'는 발매와 동시에 멜론 HOT 100 및 최신 발매 차트, 벅스 실시간 차트 등에서 1위를 차지했다. 유튜브 한국 인기 급상승 뮤직 부문에서도 5위를 기록하며 국내 주요 음원 플랫폼 상위권에 이름을 올렸다.해외 시장에서의 반응도 확인됐다. 해당 곡은 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 베스트셀러 일간 종합 차트와 싱글 주간 차트, 텐센트뮤직 한국 차트에서 정상에 올랐다. 아이튠즈에서는 페루 1위, 홍콩 2위를 포함한 12개 지역에서 상위권에 진입했으며, 월드와이드 송 차트 순위권에도 진입했다.영상 콘텐츠에 대한 관심도 높다. 펜듈럼 아트와 메가 크루의 퍼포먼스가 담긴 뮤직비디오는 중국 QQ뮤직 뮤직비디오 한국 차트 1위, 종합 차트 3위를 기록했다. 특히 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위 및 한국, 미국, 러시아 등 5개 지역에서 '24시간 동안 가장 많이 본 동영상' 1위에 올랐다.이번 신곡 'Mono (Feat. skaiwater)'는 타인의 시선을 의식하지 않고 자아에 집중하자는 내용을 담았다. 영국 래퍼 스카이워터(skaiwater)가 피처링으로 참여해 아이들과 협업했다.가수 아이들은 오는 29일 Mnet '엠카운트다운' 출연을 기점으로 신곡 활동을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr