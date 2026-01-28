배우 박지훈 / 사진제공=쇼박스

배우 박지훈이 비운의 조선 6대 왕 단종을 연기한 소감을 밝혔다.지난 27일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '왕과 사는 남자'의 주연 박지훈을 만났다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자청한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기. 박지훈은 극 중 어린 나이에 왕위에 올랐지만 끝내 폐위된 비운의 왕 단종 역을 맡았다.박지훈은 단종 역 제안을 처음 받았을 당시를 떠올리며 솔직하게 두려움을 털어놨다. 그는 "제안을 받았을 때 솔직히 무서웠다"며 "실존 인물인데다 비운의 왕 단종의 마음을 제가 과연 헤아릴 수 있을지에 대한 부담감이 컸다"고 말했다. 이어 "가족들이 다 죽어 나간 상황에서 느꼈을 공허함과 감정을 고스란히 표현해낼 수 있을까 하는 무게감이 컸다"고 전했다.박지훈은 장항준 감독과 여러 차례 미팅을 했는데, 장항준 감독의 응원에 출연을 결심했다고 밝혔다. 그는 "감독님과 서너 번 미팅을 했는데, 네 번째 미팅 때 '단종은 너여야만 해, 지훈아'라는 말씀을 해주셨다. 그 말이 가장 기억에 남는다"고 말했다. 이어 "그날 차를 타고 집에 가는 길에 창밖을 보면서 많은 생각이 들었다"며 "내가 이 인물의 마음을 잘 표현해볼 수 있지 않을까라는 생각이 들면서 그때부터 자신감이 조금씩 생겼다. 감독님을 믿고 작품을 결정하게 된 이유가 컸다"고 전했다.장항준 감독이 자신을 단종으로 캐스팅한 이유에 대해서도 언급했다. 박지훈은 "'약한영웅'의 영향이 크지 않았을까 싶다"며 "감독님께서 '약한영웅'을 보고 눈빛을 보고 캐스팅했다고 말씀해주셨다"고 설명했다. 또한 "무게감은 있지만 결코 나약하지만은 않은 에너지, 그런 저만의 에너지를 봐주신 것 같다"며 "단종이라는 인물 역시 연약함 속에 단단함을 가진 존재라고 생각했다"고 덧붙였다.'왕과 사는 남자'는 오는 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr