엄정화, 엄태웅과 '차별 대우' 폭로했다…불고기에 엇갈린 남매 기억('엄정화TV')

사진=엄정화 유튜브 채널 영상 캡처

엄정화가 어린 시절 추억을 떠올리며 동생 엄태웅과 차별 대우 당했던 경험을 폭로해 폭소케 했다.지난 27일 엄정화 유튜브 채널 'Umaizing 엄정화TV'에는 '엄마 그리고 동생 태웅과 함께한 제천 1박2일 여행 | 엄정화 Vlog (ENG)'라는 영상이 공개됐다.이동 중 세 사람의 대화는 자연스럽게 어린 시절 이야기로 이어졌다. 특히 엄정화 남매 사이에 '어린 시절 차별 논란'이 일었다. 불고기 식당을 떠올리던 엄태웅은 "엄마가 고기는 나만 싸줬다"고 말했다. 엄정화는 곧바로 "나는 나중에 도시락 씻다가 알았다"고 받아쳤다. 이에 엄태웅은 "그렇다고 따로 고기를 하고 그런 적은 없었다"고 해명하며 티격태격 남매 케미를 보여줬다.엄정화는 "엄마가 한 번도 나는 안 주고 너만 줬다"고 '차별 대우'를 폭로했다. 이에 엄태웅은 "아니다 아니다"며 억울해 하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 엄정화는 "어렸을 때 식당 가서 불고기 먹어본 적 없다"고 하자 엄태웅은 "예식장 가서 먹었다"고 반박했다. 엄정화는 "우리 엄마는 어찌나 아들을 좋아하든지"라고 몰아가 웃음을 더했다.엄정화는 "바나나도 쟤 혼자만 주고, 서울도 쟤 혼자만 데려갔다"며 추가 폭로를 이어가 웃음을 자아냈다.저녁 식사 자리에서는 엄정화의 학창 시절 인기에 대한 이야기도 나왔다. 엄태웅은 "중학교 때 누나가 인기 많았다. 애들이 사인 받아갔다"고 말했다. 엄정화는 "나는 조용히 꿈만 꿨다고 생각했다"고 웃으며 답했다. 이에 엄태웅은 "마음만 먹으면 목표 세우고 끝까지 하는 스타일이었다"고 기억했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr