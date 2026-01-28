그룹 AB6IX(에이비식스)가 신곡 ‘1분 1초’를 공개하며 팬들과 함께해 온 시간을 음악으로 전하고 있다.
지난 27일 공개된 이번 싱글 ‘1분 1초’는 IRON E&M이 제작을 맡아 완성도를 높였으며, 발매와 함께 곡의 분위기를 고스란히 담아낸 라이브 클립도 공개돼 눈길을 끌고 있다. 라이브 클립에서는 무대 연출을 최소화한 채 멤버들의 보컬과 곡의 흐름에 집중한 모습이 담기며, 곡이 지닌 감정선을 보다 직관적으로 전달한다.
‘1분 1초’는 함께해 온 시간의 의미를 돌아보는 메시지를 중심으로 전개된다. 스쳐 지나간 순간처럼 느껴졌던 시간들이 사실은 가장 깊이 남아있다는 이야기를 담아내며, AB6IX가 팬들과 쌓아온 관계를 자연스럽게 떠올리게 한다. 과도한 설명보다는 멜로디와 목소리의 흐름을 통해 감정이 전해지는 점이 인상적이다.
곡이 공개된 이후 팬들 사이에서는 “지금까지의 시간을 다시 생각하게 만든다”, “AB6IX의 진심이 담담하게 전해진다”는 반응이 이어지고 있다. 특히 음원과 함께 공개된 라이브 클립에 대해서도 곡의 분위기를 잘 살렸다는 평가가 나오고 있다.
AB6IX는 이번 싱글을 통해 팬들과의 유대감을 다시 한 번 되새기며, 음악과 콘텐츠를 중심으로 한 소통을 이어갈 계획이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
