'보검 매직컬'이 시골 마을 핫플레이스에 등극할 조짐이다.오는 30일(금) 저녁 8시 40분에 첫 방송 될 tvN '보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 이발소 운영기를 담는 프로그램.공개된 1회 예고 영상에는 새싹 이발사 박보검이 이상이, 곽동연과 슈퍼 하나 없는 시골 마을에 이발소 '보검 매직컬'을 개업하고 영업에 돌입한 모습이 담겨 있다. 남녀노소 다양한 연령층의 손님들이 이발소에 물밀듯이 밀려들고 있어 그 인기를 실감케 한다.이발소 삼총사는 각자 맡은 역할 외에도 손님들을 위한 다양한 서비스를 제공해 재미를 더한다. 박보검은 헤어 담당으로서 커트뿐만 아니라 어린이 손님의 헤어 스타일링까지 소화하고 있다. 이에 박보검의 야무진 솜씨와 그의 손끝에서 완성될 손님들의 다채로운 헤어 스타일이 호기심을 자극하고 있다.고객 응대 및 네일 담당인 이상이 역시 네일은 기본이고 아기 돌보기, 집까지 모셔드리는 안심 귀가 서비스, 무거운 퇴비를 옮기는 일손 돕기도 거뜬하게 해내며 든든한 존재감을 뽐낸다. 이상이는 한국예술종합학교 출신으로 알려졌다.요리 담당 곽동연은 실내 주방은 물론 붕어빵 기계가 있는 야외까지 접수해 맛있는 겨울 간식과 식사 메뉴를 선보일 야무진 활약이 기대된다. 또한 "오픈하고 제일 많아요"라는 이상이의 말처럼 손님으로 북적이는 이발소의 풍경이 눈길을 끈다. 이발소 안에는 머리하는 손님, 네일 관리를 받는 손님, 간식을 먹으며 이야기꽃을 피우는 손님들로 가득하고, 밖에 있는 붕어빵 기계 앞에도 손님들이 늘어서 있어 마을 사랑방처럼 푸근하고 정겨운 분위기가 훈훈함을 자아낸다.더불어 박보검, 이상이, 곽동연이 마을 주민들의 뜨거운 사랑만큼 바쁜 하루를 보내고 방전된 듯 바닥에 눕는 모습도 포착돼 방송을 통해 공개될 이들의 이야기가 더욱 기다려진다.유쾌한 웃음, 따뜻한 감동을 선사할 박보검, 이상이, 곽동연의 특별한 이발소 운영기는 30일(금) 저녁 8시 40분 첫 방송 되는 '보검 매직컬'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr