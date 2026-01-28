사진=텐아시아DB

사진 제공｜KBS ‘옥탑방의 문제아들’

주우재가 전현무의 조언을 들었다가 예능판에서 외면당했던 설움을 폭로한다.KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’)은 매일 쏟아지는 세상의 모든 잡학 지식 속에서 '뇌섹인'이 되기 위해 옥탑방에 모인 문제아들이 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.오는 29일(목) 방송은 300회 특집을 맞이해 '2025 KBS 연예대상'에서 영예의 대상을 차지한 전현무가 14년 만의 단독 토크쇼 게스트로 출격해 의미를 더한다. 이 가운데 김숙, 주우재, 양세찬 등 프로 예능꾼들이 '예능판의 포식자' 전현무와 물고 물리는 대환장 먹이사슬을 형성하며 웃음을 자아낸다.이날 김숙은 전현무의 방문에 "만나기는 쉽지만 남의 프로에 오지는 않으시는 분이다. 웬만하면 게스트를 안 하셔서 제가 개인적으로 밑작업을 좀 했다"라며 뿌듯함을 드러낸다. 그러나 전현무는 김숙이 뿌듯함의 여운을 채 지우기도 전에 "저는 가발 쓰고 김숙 자리 앉으면 되는 거냐"라며 '시추 남매' 김숙의 입지를 뒤흔들어 웃음을 자아낸다.이처럼 김숙을 타깃으로 '예능 포식자'의 위력을 뽐내던 전현무가 돌연 먹잇감이 돼 흥미를 높인다. 특히 주우재는 "방송 입문 초창기에 현무 형이랑 예능을 했었다. 당시 현무 형이 '방송국에서 부르기 힘든 사람이 되어야 한다. 아무거나 나가지 마라'고 조언을 해줘서 실제로 섭외 들어온 프로그램들을 거절했는데 조금 지나니 아무도 안 부르더라. 그해에 프로그램 한 개 하고 푹 쉬었다"라고 울분을 토해 옥탑방을 뜨겁게 달군다. 주우재는 "나중에 이 이야기를 현무 형한테 하니까 '내가 언제?'라며 발뺌하더라"라며 폭로의 수위를 높이고, 홍진경은 "정작 현무는 TV 틀면 나오던데?"라며 기름을 들이부어 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.양세찬이 전현무의 초보 MC 시절을 폭로하기도. 그는 "당시 현무 형이 갓 메인 MC를 시작하는 단계였는데, 패널이었던 내가 살짝 웃기면 현무 형이 조급해했다. 한 포인트라도 본인이 웃겨야 개운하게 다음 코너로 넘어가곤 했다"라고 밝혀 전현무의 얼굴이 새빨개진다는 전언이다.이처럼 14년 만에 단독 토크쇼 게스트로 출연한 전현무의 허심탄회한 이야기와 '예능 하이에나'로 거듭난 MC들의 무차별 공세가 펼쳐질 '옥문아' 300회 특집에 기대감이 고조된다.‘옥탑방의 문제아들’은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr