배우 차주영이 유학 시절 겪었던 아버지와의 에피소드와 뉴욕 거주 비화를 공개했다.지난 27일 가수 성시경의 유튜브 채널에는 차주영이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다.이날 영상에서 차주영은 보수적인 집안 분위기를 언급하며, 예체능 진로를 반대한 아버지의 뜻에 따라 유학을 떠나게 됐다고 밝혔다.차주영은 대학 진학과 관련해 "뉴욕이나 캘리포니아 같은 대도시에서 살고 싶었으나, 결과적으로 유타대학교에 진학했다"고 말했다. 그는 "자금 지원을 아버지가 전담하고 있었기에 경제적인 부분으로 아버지의 뜻을 거스를 생각이 없었다"며 "결국 대학 졸업까지 마쳤다"고 설명했다.이어 졸업 후 뉴욕에서 보낸 1년 간의 생활에 대해서도 털어놨다. 차주영은 "졸업 후 1년 동안 취업할 수 있는 비자를 받아 뉴욕에서 거주했다"며 "명분이 필요해 대형 은행에 지원서를 냈다. 당시 아버지는 '네가 뽑히겠느냐'며 회의적인 반응을 보였다"고 회상했다.그는 뉴욕행의 실제 목적이 취업보다는 대도시 생활을 즐기기 위함이었다고 고백했다. 차주영은 "안전한 신분을 확보한 상태로 맨해튼 생활을 즐길 계획이었다"며 "맨해튼 중심가에 살았는데, 비용은 유학 생활 동안 학비에서 조금씩 남겨 모아둔 돈으로 충당했다"고 밝혔다.진행자 성시경이 해당 발언의 방송 송출 여부를 우려하자, 차주영은 "아버지는 이미 모든 사실을 알고 계셨다"고 해명했다.그는 "유학 생활이 끝난 후 아버지가 그동안의 송금 내역을 모두 가지고 계시더라"며 "아버지가 '학비가 이 정도인데 네가 더 달라고 하지 않았느냐, 다 알고 있었다'고 말씀하셨다"고 전했다. 이어 "평소에는 메일을 잘 보내지 않던 딸이 돈을 요청할 때만 메일 내용이 길어지는 것을 보고 눈치채셨던 것"이라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr