배우 차주영이 데뷔 초 겪었던 오해와 자신의 성격에 대해 언급했다.
지난 27일 성시경의 유튜브 채널에는 차주영이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다. 영상에서 진행자 성시경은 "업계 내 평판이 부정적인 내용 없이 매우 좋다"며 차주영을 소개했다. 이에 차주영은 "불편한 이야기도 예쁘게 전달하려 노력하지만, 마냥 좋은 척만은 하지 못하는 성격"이라고 본인을 설명했다. 성시경 역시 이에 공감하며 "굽신거리지 않는 거 아니냐. 그건 나와 비슷하다"고 반응했다.
이어 차주영은 신인 시절의 일화도 털어놨다. 그는 데뷔 초 오해를 사기 쉬운 성격임을 인지하고 있었다고 밝혔다.
차주영은 "당시 관계자들이 '나중에 유명해져도 변하지 말라'고 당부하면 '원래 이런 성격이라 변할 일이 없을 것 같다'고 답했다"고 회상했다. 이어 "잘 보이기 위해 꾸며낸 행동을 하면 나중에 문제가 될 것 같아 있는 그대로의 모습을 보여주려 했다"고 소신을 전했다.
이를 들은 성시경은 "지인들이 나에게 '처음부터 한결같았다'고 말하는 것과 같은 맥락"이라며 "아는 사람에게는 진심으로 대하되, 모르는 사람에게 굽신거리지 않는 점이 닮았다"고 덧붙였다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
