배우 차주영이 데뷔 초 겪었던 오해와 자신의 성격에 대해 언급했다.지난 27일 성시경의 유튜브 채널에는 차주영이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다.영상에서 진행자 성시경은 "업계 내 평판이 부정적인 내용 없이 매우 좋다"며 차주영을 소개했다. 이에 차주영은 "불편한 이야기도 예쁘게 전달하려 노력하지만, 마냥 좋은 척만은 하지 못하는 성격"이라고 본인을 설명했다. 성시경 역시 이에 공감하며 "굽신거리지 않는 거 아니냐. 그건 나와 비슷하다"고 반응했다.이어 차주영은 신인 시절의 일화도 털어놨다. 그는 데뷔 초 오해를 사기 쉬운 성격임을 인지하고 있었다고 밝혔다.차주영은 "당시 관계자들이 '나중에 유명해져도 변하지 말라'고 당부하면 '원래 이런 성격이라 변할 일이 없을 것 같다'고 답했다"고 회상했다. 이어 "잘 보이기 위해 꾸며낸 행동을 하면 나중에 문제가 될 것 같아 있는 그대로의 모습을 보여주려 했다"고 소신을 전했다.이를 들은 성시경은 "지인들이 나에게 '처음부터 한결같았다'고 말하는 것과 같은 맥락"이라며 "아는 사람에게는 진심으로 대하되, 모르는 사람에게 굽신거리지 않는 점이 닮았다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr