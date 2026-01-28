사진 제공 : JTBC 방송 캡처

사진 제공 : JTBC 방송 캡처

배우 김성령(58)이 열정을 보였다.어제(27일) 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘당일배송 우리집’에서 김성령은 로망 대리인으로서 동생들을 위한 특별한 하루를 설계했다.이날 방송에서 김성령은 오일장 쇼핑으로 포문을 열었다. 동생들이 먹고 싶어하는 음식이라면 거침없이 지갑을 여는 통 큰 맏언니의 면모는 물론 먹성령답게 음식을 섭렵하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 특히 김성령은 동생들이 쏟아내는 질문 세례에 혼미해 하면서도 직접 차량까지 준비하는 철저함으로 오늘의 로망 대리인다운 자신감을 내비쳤다.특히 동생들을 위해 모듈러 주택을 각각 하나씩 준비한 김성령의 남다른 센스는 이목을 집중시키기 충분했다. 김성령은 “아무튼 베스트야”라는 자신감과 함께 앞장서서 집을 안내했고, “나 진짜 공인중개사 같아”라고 너스레를 떨며 똑 부러지는 면모를 발산했다. 반면, 집 배정 게임인 돼지 씨름에서는 순식간에 탈락하며 꼴등 결정전으로 향하는 반전 허당미로 인간적인 매력을 더했다.김성령의 부지런하면서도 털털한 일상은 개인 시간에 더욱 빛났다. 집에 들어서자마자 소파 위치를 직접 옮기며 구조를 바꾸는 힘성령의 이미지를 보여주는가 하면, 얼굴을 한껏 구긴 셀프 엽사를 찍어 단톡방에 공유하는 모습은 분위기 메이커 역할을 톡톡히 했다.이어 진행된 키링 챌린지 타임에서 김성령은 열정을 불태웠다. 가비에게 머리를 꽉 잡으라며 적극적인 태도를 보이다가 촬영이 시작되자 거침없이 애교를 부리며 유쾌한 에너지를 전파했다.방송 말미, 김성령은 동생들을 위한 서프라이즈 작전을 게시했다. 캠프파이어로 위장한 상황에서 완벽한 포커페이스로 열연을 펼친 그녀는, 다소 수상한 행동으로 동생들의 시선을 돌리는 치밀함을 보였다. 결국 아무도 눈치채지 못한 상황에서 가수 조째즈가 게스트로 등장하며 서프라이즈는 대성공을 거뒀고, 김성령은 뿌듯한 미소를 지으며 하루를 완벽하게 마무리했다.JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’은 매주 화요일 밤 8시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr