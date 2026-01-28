사진=JTBC '혼자는 못 해'

'혼자는 못 해' 허경환이 유재석의 오른팔로 인정 받았다.27일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에는 '대세 개그맨' 허경환이 출연했다.이날 허경환은 멤버들이 오길 기다리며 "예전에는 혼자 있으면 초조했는데, 이제 그렇지 않다. 이렇게 혼자 떠드는 것도 방송 나가냐"고 알해 웃음을 자아냈다.후배인 이수지가 "요새 바쁠 텐데, 어떻게 여기 나왔냐?"고 물었고, 전현무는 "유재석 오른팔이잖냐"고 말했다. 추성훈까지 "축하한다"고 전하자, 허경환은 "하지마, 이렇게 하면 나 방송 못 해. 띄우지마"라고 손사래 쳐 폭소케 했다."진짜 바쁘시잖냐. 대세남이잖냐"고 재차 묻자, 허경환은 "사실 뭐 틈내서 왔다. 오늘 끝나는 시간 정해져 있다. 그 시간 되면 바로 마이크 뺀다"는 말로' 톱스타 놀이'를 해 배꼽을 쥐게 했다.주짓수 시합까지 나갈 정도로 운동이 취미인 허경환의 등장에, 이수지는 "오늘 뭐 하냐. 운동만 아니면 된다"고 강조했다. 이에 허경환은 "수지야 요즘 방송 가려서 하니?"라면서 '다 함께 즐기는 이색 운동'을 제안했다.주짓수 브라운 띠인 허경환과 유도선수 출신 격투기 선수 추성훈이 힘 대결을 펼쳤다. 이세희가 "두 분이 싸우면 누가 이기냐"고 묻자, 전현무는 "1분 만에 죽는다"고 답했고, 허경환은 "잡히면 죽는다"고 정정했다.허경환은 추성훈에 대해 "몸이 진화가 덜 됐다. 몸이 고릴라 같다"고 표현했다. 1분 간의 치열한 겨루기 끝에 전현무가 중재에 나섰다. 허경환은 "추성훈 형은 유도 기술에 타격까지 잘해서 세계적인 서수가 됐고, 나는 때리는 거 뺴고 방어와 제압만 한다. 형이 마음 먹으면 일어났을 것"이라며 감탄했다.한편, 허경환은 이세희에게 '언니 소개팅'을 제안받았다. 허경환은 "청순하고 밝은 스타일이 이상형이다. 결혼할 때는 통영 오징어 배 벌려서 전구로 하트를 수놓아 프러포즈할 것"이라고 말했다.이세희가 "우리 언니 청순하다. 학창 시절 '너나 걔 동생이라며?'라고 돼서 득을 많이 봤다"며 사진을 공개했다. 사진을 뚫어지게 보던 허경환은 "새로운 목표가 생겼다. 언니 입장도 있으니까 얘기 한 번 해보라"며 설렘을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr