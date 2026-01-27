민희진/ 사진=텐아시아 DB

민희진 전 어도어 대표가 뉴진스 탬퍼링 의혹과 관련 기자회견을 연다.27일 민희진 전 어도어 대표 소송대리인인 법무법인 김선웅 변호사는 "민희진 전 어도어 대표에 대한 어도어의 손해배상소송, 뉴진스 멤버 일부에 대한 어도어의 계약해지 및 손해배상소송과 관련하여 이른바 ‘뉴진스 탬퍼링’ 의혹에 대한 진실을 전달하기 위해 이번 기자회견을 개최하게 됐다"며 기자회견 개최 소식을 알렸다.이번 기자회견은 서울 모처에서 28일 오후 1시에 열린다. 앞서, 민희진 전 대표는 이번 사안과 관련해 2차례 기자회견을 연 바 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr