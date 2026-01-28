사진=tvN

tvN이 패션 크리에이터 서바이벌의 참가자를 공개 모집한다. 앞서 tvN은 올해 상반기 박보검의 '보검 매직컬', 김태리의 '방과 후 태리쌤' 고정 예능 론칭을 앞둬 예능 프로그램 관련해 이목을 끌고 있다.tvN의 새로운 패션 크리에이터 서바이벌 프로그램은 대한민국을 열광시킬 차세대 패션 크리에이터를 찾는 프로젝트다. 각기 다른 방식으로 자신만의 패션 공식을 만들어가고 있는 패션 플레이어들을 찾는 것. 국적, 직업 제한 없이 다양한 씬에서 자신만의 방식으로 패션을 표현해 온 사람, 나만의 패션 감각과 스토리, 스타일 철학, 개성을 가진 성인 여성이라면 누구나 지원할 수 있다. 모집 기간은 2월 8일 (일) 밤 11시 59분까지며, 이와 관련한 자세한 내용은 tvN 공식 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있다.tvN의 패션 크리에이터 서바이벌 프로그램은 무엇보다 매회 진정한 패션 크리에이터를 찾기 위해 예측 불가능한 미션을 배치, 신선한 긴장감과 재미를 선사할 예정이다. 특히 '도전 슈퍼모델 코리아', '프로젝트 런웨이 코리아', '마스터셰프 코리아'부터 K-팝과 스포츠 등 라이프스타일 전반을 아우르는 웰메이드 서바이벌 IP를 제작해 온 콘텐츠 명가 CJ ENM이 새롭게 선보이는 패션 크리에이터 서바이벌 프로젝트라는 점에서도 기대를 모은다.tvN 패션 서바이벌 프로젝트는 2026년 첫 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr