한지민 소개팅남, 알고보니 연극배우였다…훤칠한 키에 독특한 분위기, "자유로운 영혼" ('미혼남녀의')

사진제공=SLL

배우 이기택이 한지민과 소개팅을 한다.오는 2월 28일 오후 10시 40분 첫 방송되는 JTBC 새 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 이기택이 자유로운 감성과 유연한 에너지를 지닌 연하남 신지수로 분한다.극 중 신지수(이기택 분)는 연극배우이자 프로 아르바이터로 훤칠한 외모와 독특한 분위기를 지녀 한 번 스치기만 해도 기억에 꽂히는 인물이다. 공연 시즌에는 무대에서 연기하고 비시즌에는 여러 아르바이트로 생계를 이어가며 자기 방식대로 성실하게 살아간다. 배우로서의 잠재력을 인정받아 캐스팅 제안도 받지만 유명해지면 자유로운 생활이 어려워진다는 이유로 모든 제안을 단호하게 고사한다. 자신만의 리듬과 선택을 무엇보다 우선하는 진정한 자유 영혼이다.그런 신지수는 우연히 나간 소개팅 자리에서 이의영(한지민 분)을 만나 예상치 못한 강렬한 끌림을 느낀다. 이 순간을 기점으로 고집스럽게 지켜온 가치관에도 흔들림이 일며 스스로도 예상하지 못한 감정의 변화가 찾아온다. 누구보다 구속받지 않는 삶을 중요하게 여기던 신지수가 이의영이라는 존재를 통해 어떤 선택과 감정의 흐름을 마주하게 될지 시선이 모인다.공개된 사진 속에는 신지수가 지닌 특유의 무드를 짐작할 수 있는 포인트들이 곳곳에서 포착돼 호기심을 자극한다. 카페 한편에 서서 무심하게 시선을 두는 순간부터 테이블에 팔을 기대고 호기심 어린 눈빛을 건네는 모습, 편한 차림으로 상대에게 집중하는 표정까지 순간순간 달라지는 분위기가 신지수를 더욱 궁금하게 만든다.소개팅남으로 신지수를 추천하는 지인의 말에서는 신지수의 남다른 성격을 어렴풋이 알 수 있어 흥미를 더한다. 자유로운 영혼이라는 설명에 대화를 시작하면 어디로 튈지 몰라 시간 가는 줄 모른다는 증언까지 더해져 신지수의 매력이 생생하게 전해진다.이기택은 자꾸만 생각나게 만드는 연하남 신지수 캐릭터를 통해 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 색다른 도파민을 선사할 예정이다. 어느 순간 머릿속을 맴도는 중독성으로 주체할 수 없는 이끌림을 자아낼 신지수의 서사로 시청자들에게 눈도장을 찍을 이기택의 활약이 기다려진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr