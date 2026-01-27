가수 정동원/사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

가수 정동원이 컴백을 앞두고 새 앨범 관련 콘텐츠를 공개했다.정동원은 지난 26일 공식 유튜브 채널을 통해 내달 5일 발매 예정인 리메이크 미니앨범 '소품집 Vol.2'의 후보곡 라이브 영상을 게재했다.해당 영상은 앨범 수록곡 선정 과정에서 최종 트랙리스트에 포함되지 않은 후보곡을 공개하는 콘텐츠다. 첫 번째로 공개된 곡은 가수 임재범의 '겨울편지'로, 정동원이 이를 커버해 부르는 모습이 담겼다.이에 앞서 지난 19일과 23일에는 공식 SNS를 통해 앨범 티저 이미지가 순차적으로 공개됐다. 사진 속 정동원은 초록색 배경에서 거울 등의 소품을 활용해 포즈를 취했다.오는 2월 5일 발매되는 '소품집 Vol.2'는 기성곡을 재해석하는 정동원의 리메이크 프로젝트 '소품집'의 두 번째 시리즈다. 이번 앨범은 정동원이 해병대 입대를 앞두고 발매하는 마지막 앨범이 될 예정이다.한편 정동원은 앨범 발매 후인 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬 콘서트를 개최하고 입대 전 팬들과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr