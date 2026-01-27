사진=텐아시아DB

최종회를 맞은 '우발라디오'에 이무진이 등장해 분위기를 뜨겁게 달군다. 앞서 이 프로그램은 지난 6일 첫 방송했다.오늘(27일) 밤 방송되는 SBS '무무X차차-우발라디오'최종회에는 천재 싱어송라이터 이무진이 출연해 TOP12와 환상의 호흡을 선보인다.이날 '그리워하면 언젠간 만나게 되는' 코너에는 TOP12의 롤모델 이무진이 등장해 현장을 들썩이게 한다. 등장과 동시에 출연진과 미니 탑백귀의 환호가 쏟아지는 가운데, 이무진은 같은 학교 출신 후배 이예지를 응원하기 위해 스튜디오를 찾았다고 밝혀 의미를 더한다. 이무진은 "이미 이예지를 알고 있었다"라며, "'우리들의 발라드'에서 보고 반가웠다"고 전해 훈훈함을 자아낸다.이어 이무진은 이예지와 함께 김범수의 '끝사랑'을 즉석 듀엣으로 선보인다. 사전 리허설 당시 이예지가 홀로 섰던 무대에 이무진이 합류하며, 별도의 준비 없이도 완벽한 호흡을 완성해 모두를 놀라게 한다. 즉석에서 자연스럽게 화음을 맞추는 두 사람의 모습에 차태현은 "저게 가능해?"라며 감탄을 감추지 못했고, 무대를 지켜보던 미니 탑백귀와 TOP12 역시 연신 눈물을 훔치며 깊은 감동을 표했다고.임지성은 롤모델 이무진의 등장에 감정을 주체하지 못하고 결국 눈물을 쏟아내 모두를 놀라게 한다. 이를 지켜보던 이무진은 "미안해요(?)"라며 어쩔 줄 몰라 했고, 이내 임지성을 꼭 안아주며 따뜻하게 달랬다. 임지성은 "'우리들의 발라드'를 지원한 계기도 이무진 선배님"이라고 진심을 전해 보는 이들을 눈물짓게 했고, 이어 "엄마 아빠 다음이 이무진"이라고 덧붙여 웃음까지 더했다는 후문이다.TOP12와 이무진이 함께 꾸미는 마지막 밤의 특별한 무대는 오늘 (27일)밤 10시 40분에 방송되는 '무무X차차-우발라디오'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr