사진제공=사단법인 한국안무저작권협회

사진제공=사단법인 한국안무저작권협회

사진제공=사단법인 한국안무저작권협회

사진제공=사단법인 한국안무저작권협회

사단법인 한국안무저작권협회가 안무가들의 창작 권익 보호를 위한 시상식을 진행했다.협회는 지난 24일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 '2025 코레오 어워즈(2025 Choreo Awards)'를 개최했다.올해로 2회째를 맞은 이번 행사는 한국안무저작권협회가 주최하고 그리고엔터테인먼트, 댄스트럭트, 원밀리언이 공동 주관했다. 시상식은 안무 저작권의 사회적 인식을 제고하고 안무가들의 활동을 지원하기 위한 목적으로 마련됐다.이날 시상식에서 대상은 댄스 크루 위댐보이즈(WDBZ)가 수상했다. '올해의 베스트 K-팝 안무' 부문에는 'like JENNIE'(라이크 제니)가 선정됐다.개인 부문 시상도 이어졌다. '올해의 댄스 스타' 상은 쿄카(KYOKA)가 받았으며, '올해의 댄서' 남녀 부문은 각각 진(JIN)과 락커지(Locker Zee)에게 돌아갔다. 댄스 전문 채널 스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)은 '올해의 댄스 임팩트' 부문을 수상했다.협회 측은 "이번 시상식은 안무가의 창작물이 정당하게 존중받는 환경을 조성하기 위한 출발점"이라며 "향후 안무 저작권에 대한 인식 개선과 제도적 기반 마련에 집중하겠다"고 전했다.한편 이번 행사에는 팀세임(TEAM SAME), 롯데칠성 등 다수의 기업이 후원사로 참여했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr