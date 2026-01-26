안보현♥이주빈, 핑크빛 못 숨겼다…티나는 비밀연애 모드, 수트핏까지 장착 ('스프링피버')

사진제공=tvN

이주빈이 안보현의 또 다른 매력에 빠진다.26일 오후 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’ 7회에서는 선한결(조준영 분)의 하나뿐인 삼촌이자, 마을의 경계 대상 1호인 선재규(안보현 분)의 숨겨진 직업이 공개된다.지난 방송에서 선재규와 윤봄(이주빈 분)은 서로를 향한 그린라이트를 키우며 설렘을 더했다. 윤봄은 보면 볼수록 매력 넘치는 선재규를 향한 호감을 인정하면서도, 그가 학부모라는 이유로 스스로 선을 그어야 하는 현실 앞에서 갈등을 이어갔다. 그러나 시간이 흐를수록 두 사람의 감정은 깊어졌고 6회 엔딩에서 그려진 입맞춤은 설렘을 자아냈다.이런 가운데 평소와는 전혀 다른 분위기의 모습을 풍기는 선재규의 스틸이 공개됐다. 몸에 착 달라붙는 기능성 티셔츠에 문신 토시를 착용하던 선재규는 온데간데없고, 말끔한 수트 차림으로 멋짐을 폭발시키고 있다. 근력에 이어 권력, 재력까지 갖춘 ‘만능 삼촌’일지 모를 그의 여유로운 표정은 윤봄은 물론 보는 이들의 마음까지 흔든다.윤봄은 선한결, 최세진(이재인 분)을 비롯한 ‘그린나래’ 환경 동아리 학생들과 함께 선재규가 있는 회사를 방문한다. 윤봄은 회사에서 마주한 선재규의 새로운 모습에 미소를 숨기지 못하다가도 이내 포커페이스를 유지하며 묘한 분위기를 자아낸다. 신수고 학생들 역시 예상치 못한 선재규의 모습에 당황한 기색을 보이고 있어 모두를 깜짝 놀라게 할 그의 직업에 궁금증이 모인다.우발적인 키스 이후, 두 사람이 과연 비밀연애를 시작한 것인지 관심이 쏠린다. 서로에게 끌리면서도 쉽게 다가서지 못했던 선재규와 윤봄의 관계는 어떤 변화를 맞이했을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr