사진=최정훈 SNS

사진=최정훈 SNS

사진=최정훈 SNS

인디밴드 잔나비 멤버 최정훈이 근황을 알렸다.최정훈은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "Keunhwang🐽"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 최정훈이 자신의 일상들을 기록한 모습. 특히 한 식당에서 양식을 먹은 그는 앞자리에 앉은 의문의 인물 자리를 함께 담아 궁금증을 자아냈다.한편 최정훈은 현재 배우 한지민과 2024년부터 공개 열애 중이다. 두 사람은 KBS2 '더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원'에서 만나 연인으로 발전했다. 한지민은 1982년생, 최정훈은 1992년생으로 두 사람은 10살 연상연하 커플이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr