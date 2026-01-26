그룹 스트레이 키즈/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈가 'IN生'(인생) 앨범으로 스포티파이 스트리밍 15억 회를 돌파했다.스트레이 키즈의 정규 1집 리패키지 앨범 'IN生'은 최근 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 수 15억 건을 달성했다. 이로써 스트레이 키즈는 K팝 4세대 보이그룹 최초 기록을 하나 더 추가했다.지난해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 7연속, 8연속 1위 진입을 비롯한 각종 K팝 역사를 새로 쓴 스트레이 키즈는 2026년 매서운 기세를 이어간다. 지난 22일(이하 현지시간) 파리 라 데팡스 아레나(Paris la Défense Arena)에서 진행된 '노란 동전 모으기 자선 행사'(Le Gala des Pièces jaunes)에 참석하기도 했다. 이 행사에서 스트레이 키즈는 지드래곤, 크리스티나 아길레라(Christina Aguilera), 에이셉 라키(A$AP Rocky) 등 세계적 아티스트들과 함께 뜻깊은 자리를 함께했다.오는 6월 6일과 9월 11일에는 각각 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio) 헤드라이너로 나서서 'K팝 챔피언' 진가를 발휘하고 월드와이드 활약세를 넓힐 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr