신민아♥김우빈, 신혼여행 드디어 공개됐다…행복 최고치

사진=신민아 SNS

배우 신민아가 김우빈과의 신혼여행 사진을 공개하며 달달함을 뽐냈다.신민아는 26일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게시했다.최근 두 사람이 스페인에서 여행 중이라는 목격담이 이어졌다. 공개된 사진 속 음식점에서 식사하고 있는 모습부터 여러 명소를 구경 중인 모습까지 즐거워하고 있는 신민아가 느껴진다. 장난기 가득한 표정을 짓는 신민아의 모습은 웃음을 자아낸다.신민아, 김우빈은 10년 열애 끝에 지난해 12월 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다. 사회는 배우 이광수, 축가는 가수 카더가든이 맡았다. 법륜스님이 주례를 서 화제가 되기도 했다.김우빈, 신민아의 결혼식에 들어간 비용은 최소 7억 원으로 추정된다. 먼저, 예식이 진행된 결혼식장은 여러 스타들, 유명인들이 결혼식을 올린 곳으로 유명하다. 지난해 8월 구독자 68만 명을 보유한 유튜버 김습습은 신라호텔 결혼식 대관료, 장식 추가 비용, 식대를 포함해 총 1억 9600만 원이 들었다고 밝힌 바 있다.신민아는 본식에서 '엘리 사브' 2026 봄 브라이덜 컬렉션 드레스를 입었다. 이 웨딩드레스 가격은 2만 8600달러(약 4200만 원)다.두 사람이 착용한 액세서리도 이목을 끌었다. 신민아가 착용한 목걸이는 루이비통 파인 주얼리 컬렉션으로 총 11캐럿 이상의 다이아몬드가 들어갔다. 공식 홈페이지 기준 가격은 약 3억 5200만원. 귀걸이 역시 같은 브랜드 제품으로 양쪽 합산 약 7500만 원에 달한다. 김우빈의 반지 또한 루이비통 제품이며 가격은 약 1700만 원인 것으로 알려졌다.하객 답례품은 신민아가 앰배서더로 활동 중인 랑콤의 화장품 세트와 아쿠아 디 파르마 향수였다. 수백 명에 달하는 하객 전원에게 전달됐으며, 답례품 비용만 억대에 이른다는 후문이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr