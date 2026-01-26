사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

2013년 이병헌과 결혼한 배우 이민정이 예능 '1등들'의 MC로 나서는 가운데, 프로그램의 첫 티저가 공개됐다.다음 달 15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 '1등들'은 역대 수많은 음악 오디션의 최종 1등들이 모여 1등 중의 1등을 가리는 오디션 끝장전이다. 이민정과 붐이 '1등들' MC로 출격, 케미로 화제를 모으는 가운데 보컬 神이라 불리는 뮤지션들의 역대급 귀호강 무대가 펼쳐질 것으로 예상된다.이런 가운데 26일 '1등들'의 첫 티저 영상이 공개됐다. 영상에는 가수 박진영, 윤종신, 강타, 규현 배우 차태현, 방송인 김성주 등 내로라하는 오디션의 진행자 혹은 심사위원으로 참여했던 쟁쟁한 스타들이 등장해 '1등들'의 압도적 스케일과 퀄리티를 예고했다.또 '1등들' 티저 영상은 '슈퍼스타K', '싱어게인', '우리들의 발라드', '위대한 탄생', 'K팝스타', '보이스코리아', '미스터트롯', '내일은 국민가수' 등 그동안 대한민국 국민들을 울고 웃게 한 각 방송사들의 수많은 음악 오디션 프로그램들의 타이틀이 강렬하게 박히며 시작된다. 이와 함께 '역대 오디션 1등 중의 1등, 진짜 1등은 누구?'라는 카피가 등장해 궁금증을 높인다.다양한 음악 오디션에 함께 했던 스타들도 등장한다. 먼저 차태현은 "최근에 1등 한 친구니까"라며 특정 1등 가수의 출격을 암시한다. 또 박진영은 "누가 와도 OOO를 이기는 건 힘들 것"이라며 한 1등 가수의 막강한 실력에 대한 자부심을 보이기도. 특히 김성주는 "아 OO이 나와요?"라며 굉장히 놀란 듯한 반응을 보여 궁금증을 유발한다.'1등들'은 2월 15일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr