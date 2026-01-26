사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단의 새 월드투어 개최 소식에 글로벌 관광 및 경제 지표가 즉각적인 반응을 보이고 있다.방탄소년단은 오는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 'BTS 월드 투어 '아리랑'(BTS WORLD TOUR 'ARIRANG')'을 개최한다. 이번 투어는 총 82회 규모로 진행된다.숙박 플랫폼 호텔스닷컴 통계에 따르면, 지난 14일 투어 일정 발표 후 48시간 동안 해외발 서울 여행 검색량은 전주 대비 155% 증가했다. 특히 6월 공연이 예정된 부산의 경우 검색량이 2375% 급증했다. 내국인 검색량 또한 서울 190%, 부산 3855%의 증가율을 기록했다.남미 지역의 반응도 수치로 확인됐다. 브라질 매체 밴드뉴스 FM은 현지 교통 플랫폼 클릭버스 데이터를 인용해, 10월 상파울루 공연 발표 직후 해당 지역행 버스 티켓 검색량이 이전 대비 600배 이상 폭증했다고 보도했다.영국 가디언지는 이번 투어의 경제적 파급력을 집중 조명했다. 매체는 금융 서비스 기업 브레드 파이낸셜의 분석을 인용해 통상 콘서트 티켓 1장이 지역 경제에서 3배 이상의 소비 효과를 창출한다고 전했다. 또한 분석 기관 투어리즘 이코노믹스는 "방탄소년단의 경우 일반적인 평균치를 훨씬 상회할 것"이라며 "경제적 파급 규모를 가늠하기 어려울 정도"라고 전망했다.이 같은 영향력은 국가 이미지 제고로도 이어지고 있다. 문화체육관광부가 발표한 '2025년 대한민국 국가 이미지 조사'에서 방탄소년단은 '한국 이미지에 긍정적인 영향을 준 한국인' 1위로 선정됐다. 멤버 정국은 솔로 가수 중 가장 높은 6위에 이름을 올렸다.한편 방탄소년단은 투어에 앞서 오는 3월 20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑'을 발매한다. 신보에는 팀의 정체성을 담은 총 14곡이 수록될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr