"쇼트트랙 역사에 없는 기록"…최민정 '3연속 금메달' 언급, 종목 첫 우승도 가능 ('톡파원')

곽윤기가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽의 관전포인트를 전한다.26일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC ‘톡파원 25시’에서는 오스트리아 톡파원GO, 일본 군마 온천 투어 그리고 이탈리아 코르티나담페초 랜선 여행이 공개된다.이날 스튜디오에서는 해설위원 데뷔를 앞둔 곽윤기가 2026 이탈리아 밀라노 코르티나 동계올림픽 관전포인트를 전해 눈길을 끈다. 가장 먼저 최민정 선수를 언급하며 “이번에도 금메달을 따면 쇼트트랙 역사에 없는 기록을 남길 것”이라고 덧붙이며 3연속 금메달리스트의 탄생을 기원한다. 이어 쇼트트랙 남자 계주 5000m와 쇼트트랙 혼성 계주 2000m도 주목할 경기로 꼽는다. 특히 지난 올림픽에 신설된 혼성 계주는 이번에 금메달을 딸 경우, 종목 사상 첫 금메달이 될 것이라며 기대감을 높인다.이번 영상에서는 일본의 3대 명천 중 하나가 있는 일본 군마 온천 투어가 펼쳐진다. 톡파원은 관광 전문가 선정 ‘100대 명천’ 조사에서 22년 연속 1위에 빛나는 구사쓰 온천 마을을 방문한다. 이곳의 온천수는 식초보다도 높은 산성을 띠어, 일주일이면 동전도 녹아 사라질 정도라고 해 눈길을 끈다. 톡파원은 구사쓰에서 뜨거운 온천수를 식히는 전통 방식인 ‘유모미’도 체험한다. 톡파원이 절로 오르는 흥을 주체하지 못하고 춤과 노래를 선보이자 곽윤기는 “출장 톡파원으로 간다면 제가 좀 더 잘할 수 있을 것 같다”라며 출장 톡파원을 향한 열의를 불태운다.마지막 영상에서는 2026 동계올림픽 개최지인 코르티나담페초 랜선 여행을 소개한다. 코르티나 담페초는 돌로미티 봉우리로 둘러싸인 지형으로 아름다운 자연경관과 산악 스포츠의 메카로 소개된다. 톡파원은 먼저 메인 거리에 있는 오륜기 조형물과 패럴림픽 엠블럼인 ‘아지토스’를 찾아 인증 사진을 촬영한다.이어 역사상 마지막으로 야외 피겨 스케이팅 경기가 열렸던 ‘스타디오 올림피코 델 기아치오’와 이번 동계올림픽 경기장인 ‘코르티나 슬라이딩 센터’도 방문한다. 특히 코르티나 슬라이딩 센터는 이번 올림픽을 위해 한화로 약 2013억 원의 비용을 들여 재건축을 한 사실이 공개돼 모두를 놀라게 했다는 후문이다.다음으로 돌로미티의 진수로 불리는 미수리나 호수를 찾는다. 미수리나 호수는 돌로미티에서 가장 큰 자연 고산 호수로 1956년 동계 올림픽 당시 스케이트 대회가 열렸던 장소로 소개된다. 이색적인 경기장에 선수 출신인 곽윤기마저 “야외 경기는 전설로만 들었다”라며 감탄을 금치 못한다. 마지막으로 알프스 계곡의 아름다움을 만끽할 수 있는 케이블카와, 1700m 높이에 위치한 레스토랑의 완벽한 뷰가 공개될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr