성준, 유명 PD에 파혼 당했다…자유분방 성격 탓, 김선호 이복형으로 열연 ('이사통')

사진제공=넷플릭스

배우 성준이 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’에 특별출연했다.성준은 지난 16일 공개된 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 작가 나진석 역으로 등장했다.극 중 성준이 맡은 나진석은 주호진(김선호 분)의 이복형으로, 어디로 튈지 모르는 자유분방한 성격의 소유자다. 주호진이 사랑한 신지선 PD의 연인이지만, 결혼을 해치워야 할 일로 여기다 파혼 당하는 인물이다. 성준은 짧은 분량에도 눈에 띄는 존재감을 드러내며 작품에 생기를 불어넣었다.성준은 티빙 오리지널 시리즈 ‘아일랜드’, 디즈니+ ‘사랑이라 말해요’ 등 다양한 장르의 작품에 출연해 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여줬다.특히 ‘열혈사제2’에서는 극악의 빌런 ‘김홍식’ 역을 맡아 강렬한 연기 변신을 선보이며 ‘새로운 얼굴의 발견’이라는 호평을 받았다. 매 작품 자신만의 색을 더하며 캐릭터를 만들어가고 있는 성준은 2026년에도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.한편, ‘이 사랑 통역 되나요?’는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr