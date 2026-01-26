사진=그룹 아이들 슈화 인스타그램

그룹 아이들 멤버 슈화가 컴백을 앞두고 색다른 스타일링을 선보였다.슈화는 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 특별한 코멘트 없이 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에는 화보 촬영장으로 보이는 곳에서 포즈를 취하고 있는 슈화의 모습이 담겼다. 그는 흰색 슈트 셋업에 아이보리 색상의 브라톱을 이너로 매치해 복근을 드러내는 패션을 소화했다. 평소의 청순한 이미지와는 다른 성숙한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.한편 슈화가 소속된 아이들은 오는 27일 오후 6시 디지털 싱글 'Mono'(모노)를 발매한다. 이번 신보에는 영국 래퍼 스카이워터(skaiwater)가 피처링으로 참여했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr