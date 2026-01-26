사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 아이들이 컴백을 하루 앞두고 신곡의 일부를 공개했다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 26일 0시 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 '모노(Mono)'의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.공개된 영상은 흑백 톤으로 연출됐으며, 다수의 인파 속에 서 있는 멤버들의 모습과 대규모 군무 퍼포먼스가 담겼다. 영상 전반에는 라디오 주파수 소음과 함께 "당신은 스스로를 어떻게 정의하느냐(So how do you identify?)", "그냥 자기 자신으로 있는 것이 중요하다(I think it's important to just be yourself)"라는 영어 내레이션이 삽입돼 곡의 주제를 시사했다.신곡 '모노'는 소리를 단일 채널로 재생하는 방식인 '모노'에서 착안한 곡으로, 규정할 수 없는 고유한 정체성을 주제로 한다. 이번 신보는 미니 8집 '위 아(We are)' 이후 약 8개월 만에 발매되는 단체 곡이다. 앞서 공개된 티징 영상은 중국 QQ뮤직 한국 뮤직비디오 차트에 진입하기도 했다.특히 이번 싱글에는 영국 출신 래퍼 스카이워터(skaiwater)가 피처링 아티스트로 참여했다. 아이들이 데뷔 후 단체곡에서 타 아티스트와 협업한 것은 이번이 처음이다.한편 아이들의 디지털 싱글 '모노'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr