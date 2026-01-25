이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'

'나는 SOLO' 29기 정숙과 영철이 18일 만에 결혼을 결심하게 된 비하인드를 공개했다.23일 '촌장엔터테인먼트TV' 채널에는 두 사람의 단독 인터뷰 영상이 공개됐다.이날 정숙은 혼인신고를 빠르게 하게 된 이유에 대해 "영철 님이 이게 약간 가스라이팅인지 모르겠지만 우선 아무래도 좀 제가 나이가 있다 보니까, (영철이) '1년 연애하고 또 1년 결혼 준비하고 그러면 언제 애를 낳고 언제 결혼식을 하냐'고 하더라"고 털어놨다.이어 정숙은 "우리가 봤을 때는 우리 사이가 맞춰 나갈 필요도 없이 너무 딱 알맞다. 그렇기 때문에 우리는 결혼해서도 잘 살 거고. 그리고 30대 여자를 결혼 전제로 연애만 오래 하는 것은 그거는 아닌 것 같다고 했다. 빨리 이제 책임지겠다고 말을 해줘서"고 결혼을 빨리 진행한 이유를 밝혔다.영철 역시 "솔로 나라에서 마음이 확인됐고, 더 알아갈 이유도 없고, 먼저 혼인 신고 이야기를 꺼냈다. 제가 지켜줄 수 있는 거는 그런 거 밖에 없지 않았나 생각한다"고 얘기했다.영철은 "대구로 가는 길에 사람들이 알아봐서 '우리 친척 중에 결혼한다'고 둘러댔다"며 비밀 연애의 고충을 전했다. 정숙은 "친구들도 '너 아니지?'라고 할 정도였다. 왜냐면 제가 짜장면도 먹고 인기도 없고 하다 보니까 제가 결혼 커플이라고는 정말 생각도 못 했던 것 같다"고 솔직하게 말했다.또 친척들도 결혼 사실을 몰랐다며 정숙은 "저희 엄마 사진 보고 너 정말 결혼하는 거냐고 연락이 왔다. 부모님은 알고 계셨는데 친척분들은 양가 다 모르셨다"고 덧붙였다.결혼 사실을 숨기기 위해 두 사람은 외출도 거의 하지 않았다. 정숙은 "밖에 아예 안 나갔다. 저희는 둘 다 말을 좀 잘 듣는 스타일이기도 하고, 저는 밖에 너무 나가고 싶어서 마스크 끼고 칭칭 감고 나가자고 해도 영철 님은 무조건 안 된다는 거다"며 목격담이 없는 이유를 얘기헀다.두 사람은 결혼 준비 과정도 공개했다. 정숙은 "제가 하고 있는 일이 너무 바빠서 청첩장부터 모든 일들을 영철 님이 다 해주고 있다. 집안일도 설거지도, 택배가 오면 음식을 할 수 있게 손질부터 씻는 것도 다 해준다"며 영철과의 행복한 일상을 전했다.한편 정숙과 영철은 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’ 29기 최종 커플로, 오는 4월 4일 결혼을 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr