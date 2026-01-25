사진=SNS/방송 화면 갈무리

박나래의 이른바 '주사 이모'로 지목된 이 모 씨가 SBS 시사 프로그램 '그것이 알고 싶다' 방송 직후 개인 인스타그램을 통해 제작진을 공개 비판하며 억울함을 토로했다.이 씨는 25일 자신의 SNS에 "'그것이 알고 싶다' 결국엔 팩트는 없고 또 가십거리", "'궁금한 이야기 Y'의 업그레이드 버전"이라는 글을 남기며 방송을 정면으로 겨냥했다. 그는 프로그램이 사실 확인보다는 자극적인 방향으로 흐르고 있다고 주장하며 불편한 심경을 드러냈다.그는 편집 방식과 자막 처리에 대한 문제를 제기했다. 이 씨는 "분명 남편과의 대화를 인터뷰처럼 짜깁기하지 말라고 요청했는데도 몰래카메라를 사용하고 악마의 편집을 했다"고 주장했다. 이어 "제보자가 성형외과 전문의가 아니라고 하니 자막을 '의사'로 수정했다"며 사실과 다른 자막이 사용됐다고 지적했다.제작진의 취재 과정 역시 도를 넘었다고 주장했다. 그는 "12월 한 달 내내 전화와 문자, 집 방문이 이어졌고 1월 1일 새해 아침까지 찾아와 경찰이 출동하는 상황까지 벌어졌다"고 밝혔다. 또 "그만 괴롭히라고 했음에도 이러한 상황이 반복됐다"며, 극심한 압박 속에서 극단적인 선택을 시도했었다고 털어놨다.이 씨는 자신의 건강 상태도 함께 언급했다. 그는 "CRPS(복합부위통증증후군)와 공황장애 등 난치병으로 영구 장애 판정까지 받았다"며 병원 진단서로 보이는 자료를 공개하며 억울함을 호소했다.한편 지난 24일 방송된 '그것이 알고 싶다'에서는 박나래를 포함한 연예인들을 둘러싼 불법 의료 행위 의혹, 이른바 '주사 이모' 논란을 집중 조명했다. 방송에서는 이 씨가 강남 성형외과 의사이자 해외 환자 유치 업체 대표인 것처럼 행동하며 연예인과 의료진에게 접근했다는 의혹이 제기됐다.프로그램은 이 씨가 국내 의사 면허를 소지하지 않은 비의료인으로 파악됐다고 전했다. 이 씨의 남편이 "중국 의사 면허가 있다"고 주장했지만, 국내 의료법상 면허 없이 이뤄지는 의료 행위는 불법이라는 점도 함께 다뤄졌다.현재 이 씨는 의료법 위반 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있으며, 출국 금지 조치가 내려진 상태다. 경찰은 주거지와 차량 등에 대한 압수수색을 통해 의약품과 투약 장비 등을 확보한 것으로 알려졌다."그것이알고싶다"결국엔 팩트는 없고 또 가십거리..."궁금한Y"에서 좀 더 업그레이드 버전...분명 남편하고 대화를 인터뷰한것처럼 짜집기 하지 말라고 했는데 , 또 "몰카" 써서 악마의 편집 하고,제보자가 "성형외과 전문의 "아니라고 하니 그건 또 "의사"라고 자막처리 수정 하고,12월 한달내내 전화,문자,집으로 매주 찾아오시더니,1월1일 새해 아침까지 찾아와 괴롭히고,온 집안을 뒤집어 놓고 경찰까지 출동하게 하더니,,그만 괴롭히라고 당신들 때문에 1월1일 충격으로자살까지 했었다고,남편이 "제발 그만 좀 하라고 유서"까지 보내준걸 또 이용해서 방송에 내보내다니...PD !!!!!! 당신이 한 행동은......!!!죽다 겨우 살아난 사람의 부탁을 또 시청자의 알권리라고 포장해서 방송을 이용한 당신은 살인자야!!!!#CRPS 환자들의 고통을 알기나 해?난치병에 영구장애 판정까지 받은 나에게 멀정하다고?이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr