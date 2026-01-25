함소원♥진화, 재결합 조짐에 시母 폭발…"당장 중국으로 와, 잡으러 간다" ('동치미')

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

방송인 함소원이 전남편 진화와 재결합을 앞두고 집안 반대에 부딪쳤다.24일 오후 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 한 집 살이 중인 함소원과 진화의 근황을 담은 다음 주 예고편이 공개됐다.이날 함소원은 진화에게 "일어났어?"며 다정한 말투로 인사해 눈길을 끌었다. 진화 또한 딸의 등원 준비를 돕고, 설거지 등 집안일도 스스로 했다. 함소원은 진화가 음식물을 바닥에 흘려도 "흘릴 수 있지"며 대수롭지 않게 넘겼고, 작은 실수에도 화를 내지 않았다.MC 이현이는 "지난번과 완전히 다른 사람 같다"며 놀라워했고, 노사연도 "둘이 로맨스 찍냐. 눈빛에서 애정이 느껴진다"며 감탄했다.하지만 두 사람의 재결합은 쉽지 않았다. 반대하는 인물이 등장한 것. 바로 함소원의 시어머니였다. 진화는 급하게 어머니의 전화를 받으러 방으로 들어갔다. 영상 통화에서 어머니는 "너 왜 소원이 집에 있냐. 중국으로 돌아와라. 아니면 내가 너 잡으러 간다"고 경고했다.이에 함소원은 “재결합한다고 해도 우리 마음대로 되나. 양가 부모님 허락이 없는데”라며 답답함을 토로했고, 진화는 재결합하려는데 왜 이렇게 복잡하냐“고 답답해했다.한편 함소원은 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 이듬해 딸 혜정을 출산했다. 그러나 2022년 이혼 소식을 전하며 재결합 의사가 있음을 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr