'냉장고를 부탁해' 박준면이 손종원 셰프를 향해 플러팅을 날렸다.25일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 김영옥, 박준면이 출연했다.이날 박준면은 최근 가장 핫한 손종원 셰프에 관심을 드러냈다. "뮤지컬을 워낙 좋아한다"고 밝힌 손종원은 "실제로 좋아하는 곡 한 번 라이브로 해달라"고 부탁했고, 박준면은 '맘마미아' 중 '댄싱퀸'을 짧게 선보였다. MC 김성주는 "손종원 셰프가 말하면 다 들어줘"라며 놀라워했다.귀 호강 타임 후 박준면은 "손종원 셰프 눈 색깔이 특이하다. 사람 홀리게 하는 색깔이다. 약간 호수 같다고 할까. 실제로 보니까 눈이 깊으시다"며 홀딱 빠진 모습을 보였다. 최현석은 "조심해라. 너무 깊어서 익사하겠다"고 놀려 웃음을 자아냈다.드라마, 뮤지컬을 종횡무진 중인 박준면은 "최근 김치 사업을 시작해서 더 바쁘다. 김혜수의 추천으로 사업을 시작했다"고 전했다. 김치 선물을 받았던 김영옥은 "너무 맛있다. 입에 쫙쫙 붙는다"고 극찬했다.박준면은 '김치 비결'에 대해 "원래 우리 집이 김치 200~300포기 담그고, 각종 장도 만들어 먹던 집안이다. 미식 조기교육"이라며 "공연도 전국을 다니다 보니 맛집도 많이 알고 있다"고 밝혀 부러움을 샀다.박준면의 냉장고가 공개됐다. 여러 반찬부터 김치까지 꽉 찬 냉장고로 감탄을 자아냈다. 김영옥은 "총각김치 저거밖에 없니? 내가 저거 가져간다?"라고 말할 정도로 맛에 반한 모습을 보였다.셰프들은 한식 중 최애 메뉴가 잡채인 박준면을 위해 요리 대결을 시작했다. '잡채로 만든 요리' 첫 라운드에서 김풍이 윤남노를 꺾은 가운데, 손종원과 권성준 매치가 진행됐다.권성준은 최근 '흑백요리사2' 출연으로 '화제성 1위'를 달리는 손종원에게 부러움을 드러내며 "내가 '흑백요리사' 1등 했을 때도, 화제성 10위 안에 못 들었다. 질투의 대상이다. 유일하게 SNS 팔로워 수를 이기고 있었는데, 오늘 새벽 1시 반에 역전됐다"고 토로했다.손종원은 셰프 중 SNS 팔로워 1등이었던 권성준(40만)을 뛰어넘고, 56.5만명을 기록했다고. 권성준은 "나는 팔로워 늘릴려고 별짓 다 하는데, 손종원은 셀카 한 번 올리면 10만명씩 늘어난다"고 토로해 웃음을 안겼다. '다이닝' 대결 결과는 손종원이 우승했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr